“Se acabó el rodeo en Peñalolén”: Alcalde Concha clausura medialuna que funcionaba sin patente y en zona de riesgo

La Municipalidad de Peñalolén clausuró una medialuna utilizada para la realización de rodeos, actividades ecuestres y otros eventos, luego de constatar que el recinto operaba sin patente comercial y mantenía construcciones irregulares.

Según informó el municipio, el recinto se encuentra además en un sector donde este tipo de instalaciones no están permitidas debido a su condición de alto riesgo geofísico por remoción de suelo.

El procedimiento fue encabezado por el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, quien aprovechó la fiscalización para cuestionar la realización de rodeos y las prácticas que, a su juicio, implican maltrato animal.

“Con esta acción podemos decir que se acabó el rodeo en Peñalolén. Acá hay gente que viene y disfruta con una actividad que propicia el maltrato animal, lo cual nos parece inaceptable”, afirmó el jefe comunal, según un comunicado del municipio.

Municipio apunta a construcciones irregulares y riesgo por remoción en masa

Concha sostuvo que la fiscalización se enmarca en los procedimientos que el municipio ha realizado contra distintas actividades comerciales que funcionan de manera irregular en la comuna.

“Ustedes nos han visto clausurando distintos negocios irregulares de la comuna, y no porque este sea para personas que tengan más recursos, fundos y caballos, vamos a hacer una excepción”, señaló.

El alcalde agregó que las construcciones existentes en el lugar serían “absolutamente irregulares” y aseguró que el terreno se encuentra en una zona que no permitiría regularizar este tipo de instalaciones debido al riesgo asociado a la Quebrada de Macul.

“Permitir que se reúna gente en este lugar sería ser cómplices de una posible tragedia”, afirmó.

De acuerdo con antecedentes entregados por la Municipalidad de Peñalolén, vecinos del sector habían denunciado la realización de eventos irregulares principalmente durante los meses de mayo y septiembre.

El recinto ya había sido multado por el municipio en mayo de este año.

La propiedad clausurada cuenta con una medialuna, además de bodegas, establos y mediaguas.

La municipalidad señaló que la clausura responde a la falta de permisos y patente comercial, a las irregularidades de las construcciones y a las restricciones existentes para el sector debido a su condición de riesgo.