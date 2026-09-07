11 de septiembre: Arrau llama a “no confundir el derecho a manifestarse con los delincuentes” y dice que policías están preparadas para enfrentar “potenciales actos violentos”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, abordó la conmemoración de un nuevo 11 de septiembre.

Este viernes 11 de septiembre se conmemoran 53 años del golpe de Estado de 1973, fecha en que se realizan distintas actividades, como romerías y también manifestaciones.

“En primer lugar, separemos las cosas y el llamado a la sociedad, a todo el mundo, es separar las cosas. Está bien manifestarse pacíficamente, conmemorar, en fin; pero otra cosa es la violencia, otra cosa es atacar cuarteles policiales. De hecho, anoche ya tuvimos un incidente”, dijo Arrau en un punto de prensa.

En esa línea, fue enfático en afirmar que Carabineros, la PDI y Gendarmería estarán preparados para “hacer frente a potenciales actos violentos, ataques perpetrados por delincuentes” durante la jornada.

“Esperemos que no suceda. Y las personas que quieran conmemorar, manifestar, hacer reivindicaciones políticas o culturales de una u otra índole, que la hagan”, agregó.

El ministro llamó “a la sociedad, a los medios, a no confundir el legítimo derecho de manifestarse, expresarse, con los delincuentes y las personas violentas”.

“Así que estamos tomando todas las precauciones, Carabineros va a estar en apresto, tendremos planes operativos y de contingencia que, por supuesto, no son públicos, pero estamos trabajando en ello porque también uno conoce la historia y el pasado y por eso uno ya va a estar más preparado que nunca”, cerró.