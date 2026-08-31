Presidente Kast descarta acto oficial del Gobierno por el 11 de septiembre: “Ninguno”

El Presidente José Antonio Kast descartó que el Gobierno vaya a realizar un acto oficial especial en La Moneda con motivo de los 53 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

En entrevista con Radio Cooperativa, el mandatario fue consultado directamente sobre cómo abordará la fecha desde la Presidencia y si está contemplada alguna conmemoración gubernamental.

“Ninguno, ninguno”, respondió al ser preguntado por un eventual acto especial.

Kast explicó que los viernes se realiza habitualmente una ceremonia religiosa y señaló que, si existe una solicitud, esta podría ser dedicada a la fecha. También se mostró abierto a una instancia desde el mundo evangélico.

“Nosotros estamos hoy día orando por el Chile de hoy y el Chile del futuro”, sostuvo.

Indultos serán analizados “caso a caso”

Durante la conversación, el Presidente también fue consultado por las solicitudes de indulto a uniformados y a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Kast reiteró el criterio que había planteado durante la campaña y sostuvo que cualquier solicitud será revisada individualmente.

“El tema de los indultos se ve caso a caso”, afirmó.

Consultado específicamente por condenados por violaciones a los derechos humanos, el mandatario señaló que las resoluciones judiciales deben respetarse, pero recordó que el Presidente mantiene la facultad de resolver solicitudes de indulto individual.

Al ser mencionado el caso de Miguel Krassnoff, evitó anticipar una decisión y volvió a señalar que “cada caso se analiza en su propio mérito, en la medida que la persona presenta una solicitud”.

El Presidente también fue consultado sobre si ya existe algún indulto resuelto que pudiera anunciarse durante los días cercanos al 11 de septiembre debido al simbolismo de la fecha.

“Ninguno”, respondió.

Kast sostuvo que no existe hasta ahora una decisión previamente adoptada y que las eventuales solicitudes que lleguen a La Moneda serán analizadas de manera individual, sin vincular su resolución con la conmemoración del golpe de Estado.