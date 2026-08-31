Reforma constitucional: Kast afirma que el nuevo estado de excepción “no es renunciable” pero que el Congreso “puede hacer modificaciones”

El presidente José Antonio Kast afirmó que no retirará desde el Congreso la reforma constitucional.

La iniciativa ha generado una serie de reparos tanto desde el oficialismo como desde la oposición, particularmente por la creación de un nuevo estado de excepción constitucional que podría extenderse por 120 días prorrogables, pudiendo llegar hasta 240.

En entrevista con Radio Cooperativa, afirmó que “estamos recién comenzando y creo que el debate que se ha dado es muy interesante. Algunos dicen que se fueron con el tejo pasado, otros dicen que es inaceptable, tantos días. Yo siempre veo el vaso medio lleno”.

“Creo que ahora comienza la discusión, la conversación con un proyecto de ley de reforma constitucional que puede sufrir modificaciones, perfecciones. En el tema de reconstrucción también se generó un debate muy grande cuando se comenzó y se dijo ‘esto va a ser inabordable, no va a ser posible, no lo van a sacar’. Se sacó, con modificaciones, pero creo que fue algo bueno para Chile”, acotó.

En ese sentido, defendió que la creación de un nuevo estado de excepción se basa “en virtud de que el crimen organizado se ha desarrollado de una manera distinta, se ha ido anticipando a las normas que hoy día tenemos para combatirlo”.

Kast argumentó que se trata de una medida acotada y focalizada “en un sector muy acotado de territorio; no era una cosa amplia”.

Cuando se le preguntó si el estado de excepción puede ser un aspecto irrenunciable de la reforma, respondió: “Nosotros esperamos que el Parlamento entienda que requerimos, primero, hablar de seguridad pública y que esa seguridad pública tiene que tener una herramienta distinta para enfrentar el crimen organizado”.

“El crimen organizado hoy día no es los delincuentes habituales; es una especie de estado paralelo que funciona con líneas de acción, líneas de trabajo económicas absolutamente distintas y que muchas veces está concentrado en algunos lugares. Y para eso el estado de excepción. Para nosotros no es renunciable, pero entendemos que el debate legislativo puede hacerle modificaciones a cualquiera de las presentaciones que hicimos”.

Sobre posibles cambios que el Congreso pueda hacer a los plazos, por ejemplo, o a la interceptación de comunicaciones e incorporar controles judiciales, recalcó que “el Parlamento hoy día tiene la facultad de debatir, discutir y modificar todo”.

Respecto a si podría ser un paso en falso, el mandatario fue enfático en decir: “Yo no lo veo como un paso en falso, yo lo veo como abrir un debate necesario y que genera la atención de toda la ciudadanía; hoy día todo el mundo sabe que presentamos una reforma constitucional y cada parlamentario tendrá que responder frente a lo que quiere o lo que no quiere hacer en el combate al crimen organizado y al terrorismo”.

“Opinólogos” de la reforma constitucional

Respecto a los cuestionamientos que han surgido en torno a la materia, el mandatario subrayó que valora el debate y que en la reforma “se va a dar un muy buen debate”.

En la entrevista, el presidente fue consultado sobre el calificativo de “opinólogos” dicho por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, sobre los críticos de la reforma y si es que esto podría ser una manera de descalificación.

“Cuando uno ve algunas críticas basadas en prejuicios, antejuicios, hay momentos en que ese juicio está cargado de opiniones que nosotros no compartimos. Hay muchas personas que han opinado destempladamente de cosas que nosotros hemos llevado a la práctica en este gobierno y que después, cuando ya se implementan, se ven y se demuestra cuán equivocadas estaban las opiniones de esas personas; no corrigen”, respondió.

Y agregó: “Ahí uno podría decir que es un opinólogo, porque alguien serio, alguien responsable, cuando emite un juicio, emite una opinión, se da cuenta que se equivocó ¿qué le costaría decir ‘en realidad tenían razón’? Eso yo veo de algunos críticos, de algunos columnistas sobre todo, que tienen un juicio ya formado y que pareciera ser que no lo van a cambiar, aunque uno con la realidad le demuestre algo distinto; bueno, pasan a la categoría de opinólogo”.