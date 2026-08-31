Kast admite conocer a Cerimedo pero asegura que “en ninguna de mis campañas he trabajado con este señor” y que el Gobierno “no tiene asesorías” con él

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la situación con el asesor argentino Francisco Cerimedo, quien permanece en prisión preventiva en Bolivia en una investigación por homicidio contra su pareja embarazada.

En este contexto, también comenzaron a investigarse sus posibles vínculos con líderes de derecha en Latinoamérica y su posible influencia en campañas de desinformación durante procesos eleccionarios.

En conversación con Radio Cooperativa, el mandatario fue consultado sobre si conoce a Cerimedo, si trabajó para él o si eventualmente tuvo alguna relación con sus campañas políticas.

Sobre este punto, aseguró que “respecto de este señor que hoy día salta a la fama, primero decirle: yo, en ninguna de mis campañas, he trabajado con este señor. El gobierno no trabaja, no tiene asesorías con este señor“.

“¿Y si lo conozco? Sí, porque él ha acompañado a distintos líderes políticos en distintas instancias donde nos hemos cruzado y donde nos hemos encontrado“, añadió.

Respecto a la imagen en la que aparece con Cerimedo en Panamá, el Presidente Kast aseguró que “sí, yo fui convocado por la CAF a un gran encuentro latinoamericano, que estuvo muy bueno. Estuvo el presidente Petro, habían siete presidentes (…) Y en ese contexto él estaba en las delegaciones de otros presidentes“.

“Y, como usted dice, en el año 2020, hace seis años atrás, él habría —porque también es tema de investigación, ahí la gente dirá— él habría participado o habría asesorado a las personas que llevaron la campaña del Rechazo, que no fue la campaña del Partido Republicano“, añadió.

Finalmente, sostuvo que “yo hice una campaña propia, asumí la derrota del 22%, hablé de eso, y después en el segundo proceso hice una campaña separada de lo que era el conglomerado que estaba en contra del texto refundacional de la Constitución“.