Desastre “inimaginable” en Nepal y Tíbet: Balance asciende a más de 900 muertos y casi 4.800 desaparecidos

El balance de la catástrofe que golpeó a Nepal y el Tíbet chino continúa aumentando. Seis días después de la devastadora crecida, las autoridades reportan 919 muertos y 4.793 personas desaparecidas.

La mayor parte de las víctimas se concentra en Nepal, donde se contabilizan 903 fallecidos y 4.247 desaparecidos. En el Tíbet, las autoridades chinas informaron otros 16 muertos y 546 personas cuyo paradero aún se desconoce.

“Nuestro país se enfrenta a un desastre natural de una magnitud inimaginable y desgarradora”, afirmó el primer ministro nepalí, Balendra Shah.

Las operaciones de búsqueda continúan bajo condiciones complejas y ante el riesgo de nuevas crecidas y deslizamientos en una de las regiones más accidentadas del Himalaya.

Cientos de trabajadores siguen desaparecidos

Uno de los principales focos de los equipos de emergencia está en las instalaciones hidroeléctricas afectadas por la catástrofe.

Las autoridades nepalesas reportan 933 trabajadores desaparecidos en 11 proyectos hidroeléctricos de las regiones afectadas. Muchos de ellos se encontraban en túneles cuando la corriente de agua, hielo, rocas y barro arrasó la zona.

El Ejército de Nepal utiliza excavadoras, explosiones controladas y focos para retirar los escombros y tratar de acceder a los túneles. Hasta ahora se han recuperado tres cuerpos desde dos de estas estructuras.

Cerca de 21 mil efectivos de seguridad participan en las operaciones de rescate en Nepal, con apoyo de especialistas extranjeros.

Entre las miles de personas cuyo paradero se desconoce figuran además cientos de ciudadanos extranjeros.

La catástrofe comenzó durante la mañana del miércoles 26 de agosto en una zona montañosa cercana a la frontera entre Nepal y China.

De acuerdo con los análisis preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el desastre habría comenzado con una rápida falla de una ladera que involucró un glaciar en el Parque Nacional Langtang.

La enorme masa de hielo y escombros descendió hacia los cursos de agua y generó una corriente que recorrió cerca de 100 kilómetros, con suficiente fuerza para destruir viviendas, carreteras, puentes y otras infraestructuras.

El USGS mantiene bajo investigación la dinámica exacta del fenómeno. El organismo señala que todavía no está claro si el evento inicial fue un colapso glaciar o un deslizamiento que incorporó parte de un glaciar.

Las autoridades chinas han relacionado la inestabilidad de los glaciares de la zona con los efectos a largo plazo del calentamiento global.