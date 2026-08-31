Huachipato actualiza estado de Christian Bravo tras bombas de ruido: arquero quedó internado y en observación

Huachipato informó que su arquero Christian Bravo permanecerá internado y bajo observación tras resultar afectado por bombas de ruido lanzadas desde las tribunas durante el partido ante Coquimbo Unido.

El incidente ocurrió durante el segundo tiempo del encuentro disputado este domingo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, cuando el cuadro acerero se imponía por 1-0.

Varios artefactos detonaron a escasa distancia del portero, quien quedó visiblemente afectado, presentó mareos y debió recibir atención médica en la cancha antes de ser trasladado en ambulancia a un centro asistencial.

Horas después, Huachipato actualizó su estado de salud.

“El jugador quedará internado y se mantendrá en observación, realizándose los estudios correspondientes antes de retornar a su hogar”, comunicó el club.

El cuadro de Talcahuano también envió su apoyo al futbolista y condenó lo ocurrido: “Condenaremos ahora y siempre con firmeza cualquier acto de violencia que ponga en riesgo a los jugadores, cuerpos técnicos y cualquier otro actor de la actividad”.

Partido fue suspendido tras las detonaciones

Los incidentes se registraron cerca de los 70 minutos, pocos minutos después de que Sergio Núñez abriera el marcador para Huachipato.

El árbitro Nicolás Gamboa explicó después del encuentro que observó la detonación de “tres o cuatro bombas de ruido” cerca de Bravo, situación que también fue advertida desde el VAR.

Tras consultar al cuerpo médico de Huachipato y constatar que el guardameta no podía continuar, Gamboa decidió suspender definitivamente el partido para resguardar su integridad.

La resolución sobre el resultado del encuentro y sus minutos pendientes deberá ser determinada por los organismos correspondientes de la ANFP.

Coquimbo Unido también reaccionó a los incidentes y expresó su “enérgica condena y total rechazo” al “accionar delictual de una parte muy menor” de su hinchada.

El club pidió disculpas a Huachipato y especialmente a Christian Bravo, además de anunciar medidas para identificar a los responsables.

“El club tomará las medidas necesarias para identificar a los responsables, aplicar el correspondiente derecho de admisión y ejercer las acciones legales que correspondan”, sostuvo la institución.