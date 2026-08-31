Cae la emisión de licencias médicas y reduce en más de US$1.100 millones el gasto fiscal en subsidios laborales

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) estimó que la sostenida baja en la emisión de licencias médicas en Chile generó un menor gasto superior a US$1.100 millones en el Subsidio por Incapacidad Laboral entre 2025 y julio de 2026.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, esta reducción responde al endurecimiento de controles institucionales, acciones penales contra emisores fraudulentos y auditorías oficiales sobre el uso irregular de estos permisos.

El volumen de documentos tramitados descendió un 16% interanual entre enero y julio de 2026, totalizando 3,7 millones de licencias.

En paralelo, el organismo incorporó VigIA, un sistema de ciencia de datos que originó 211 de las 416 investigaciones abiertas este año.

Dichas indagatorias han derivado en 62 sanciones por multas de $257 millones, suspensiones temporales a facultativos y el traspaso de antecedentes de 122 profesionales al Ministerio Público.

“VigIA nos permitirá hacer un mejor uso de los recursos destinados a la fiscalización, poniendo el foco en aquellos comportamientos que presentan mayores señales de riesgo”, sostuvo la superintendenta (s), Patricia Soto.

Del mismo modo, la entidad precisó que los montos informados representan cálculos asociados al descenso de trámites y no constituyen un ahorro contable efectivo.