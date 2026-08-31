Fue diagnosticada con bronquitis y luego meningitis: Familia de mujer fallecida en Coronel presenta querella por negligencia médica

La familia de Lorena Conejeros Bastías, mujer de 51 años que falleció tras sufrir una enfermedad meningocócica en Coronel, presentó una querella contra los dos médicos que participaron de sus atenciones previas a su muerte.

De acuerdo a lo que informó Radio Bío Bío, la acción judicial, interpuesta por cuasidelito de homicidio, fue presentada el pasado 25 de agosto y declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Coronel. Ahora será la Fiscalía la encargada de investigar las eventuales responsabilidades.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la familia, Conejeros llegó el 30 de julio al SAPU de Lagunillas con 38,5 °C de fiebre y fue enviada a su domicilio después de recibir un diagnóstico de bronquitis aguda.

Su estado se agravó durante las horas siguientes y posteriormente fue trasladada hasta el Hospital San José de Coronel, donde permaneció internada y falleció el 1 de agosto.

Examen confirmó enfermedad meningocócica

Según relató la familia, inicialmente se les informó que la mujer había fallecido producto de un cuadro de neumonía y sus complicaciones.

Sin embargo, el resultado de un cultivo entregado el 5 de agosto confirmó la presencia de Neisseria meningitidis, bacteria causante de la enfermedad meningocócica.

Tras conocerse el resultado, se activó la notificación epidemiológica correspondiente y se indicó tratamiento preventivo para quienes habían mantenido contacto estrecho con la paciente.

La hija de la mujer, Nicole Muñoz Conejeros, cuestionó tanto la atención inicial que recibió su madre como el procedimiento posterior al fallecimiento.

“Dos días después de su velorio y su funeral nos llaman y nos dicen que el verdadero diagnóstico del fallecimiento de mi mamá era meningitis”, relató.

La familia calificó el proceso posterior como “humillante” y denunció problemas de coordinación e información al momento de acceder al tratamiento preventivo.

El Departamento de Salud Municipal de Coronel respaldó el actuar de sus funcionarios y aseguró que la Atención Primaria cumplió con sus responsabilidades.

El organismo afirmó además que se contactó y atendió a 21 personas identificadas como contactos estrechos y sostuvo que no corresponde atribuir al nivel primario responsabilidades propias de la atención hospitalaria.

Por su parte, el Hospital San José de Coronel informó que la paciente ingresó a su servicio de urgencia y, debido a la gravedad de su condición, fue internada en la Unidad de Paciente Crítico por un cuadro respiratorio complejo y shock séptico.

El recinto confirmó que el resultado del cultivo estuvo disponible el 5 de agosto y que, una vez conocida la presencia de Neisseria meningitidis, se notificó el caso a la Seremi de Salud y se activó la entrega de profilaxis a los contactos.

En paralelo a la acción penal, el abogado de la familia, José Fernández, informó que se inició una mediación ante el Consejo de Defensa del Estado, paso previo para eventuales acciones civiles por falta de servicio.