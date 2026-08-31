Se desploma el apoyo al Plan Carcerbero del Gobierno: Cadem reporta que un 51% cree que es un “espectáculo comunicacional” que no tendrá efectos

Fue a mediados de agosto que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ejecutó un masivo traslado de reos desde distintas cárceles del país a la cárcel La Laguna, en Talca.

La medida, que contempló el desplazamiento de 1.500 reclusos de alta peligrosidad, fue transmitida en vivo por las redes sociales del Gobierno, con cámaras en vehículos terrestres y aéreos.

En este contexto, Cadem dio a conocer que el apoyo al Plan Cancerbero sufrió una caída considerable en solo dos semanas.

Según el sondeo, si el 14 de agosto un 62% pensaba que era un “cambio real en materia penitenciaria, que tendrá efectos sobre la seguridad”, para el 29 de agosto dicho respaldo cayó 17 puntos porcentuales y se ubicó en un 45%.

De forma paralela, se indicó que el porcentaje de personas que creen que es un “espectáculo comunicacional que no tendrá efectos sobre la seguridad” pasó de un 35% a un 51%.