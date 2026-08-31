Presidente Kast zanja polémica por soberanía: “El estrecho de Magallanes es chileno y está claro en los tratados de 1881 y 1984”

El presidente José Antonio Kast abordó la controversia por el estrecho de Magallanes tras los dichos de un general argentino sobre la soberanía de dicho territorio.

La semana pasada, el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, dijo en el programa de YouTube La Fábrica del Podcast: “Y lo otro que tenemos muy importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el (Pasaje de) Drake, todo eso es soberanía; hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico, y como te digo, eso te puede alertar un montón de cosas”.

Y esta semana se informó que el mandatario viajará a la Región de Magallanes para supervisar ejercicios militares del Ejército y de la Armada.

En ese contexto, fue consultado en Radio Cooperativa sobre si su visita será para transmitir una señal de soberanía chilena en la zona. “Las cosas se dan coincidentemente; no es que yo haya planificado un viaje a Magallanes, que se hayan generado ejercicios del Ejército y de la Armada, producto de esto”, respondió.

De todos modos, el mandatario recalcó que no hay dudas respecto a la soberanía nacional sobre la zona.

“Yo creo que eso no está en discusión. El estrecho de Magallanes es chileno y la soberanía sobre el estrecho de Magallanes está muy clara en los dos tratados que tenemos de 1881 y 1984; no hay discusión sobre eso”, aseguró.

Y agregó que “lo que sí se abrió fue una discusión sobre un decreto que firmó el gobierno de (Alberto) Fernández que estuvo vigente los cuatro años del presidente Boric, cuatro años. Y hemos estado conversando con Argentina para abordar ese tema, porque ellos mismos reconocen que fue un error”.

Consultado sobre si esto será conversación con el presidente Javier Milei, con quien tiene programada una reunión para este jueves, Kast dijo que “es algo que claramente nosotros tenemos que conversar. Tenemos que ver primero si se va a dar la reunión o no, y es algo que están viendo las Cancillerías”.

“Nosotros hemos venido trabajando con Argentina en muchos temas, pero de nuevo, una mirada de futuro habla de integración, no de división (…). Tenemos un tratado que habla del tema minero, que se está desarrollando. El tema logístico, el tema de la infraestructura portuaria, el tema de los corredores bioceánicos. Ese es el futuro”, cerró.