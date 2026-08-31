Arrau afirma que “estamos muy abiertos a ir perfeccionando” la reforma de seguridad: “Hemos avanzado en cómo encauzar la discusión”

“Estamos muy abiertos a ir perfeccionando ese proyecto, hacerle cambios”.

De ese modo, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió a la discusión de la reforma constitucional en el Congreso.

La iniciativa contempla una serie de aspectos en materia de seguridad, con el objetivo de reforzar el combate al crimen organizado y al terrorismo, en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Se incluye también la creación de un nuevo estado de excepción constitucional que podría extenderse por 120 días prorrogables, pudiendo llegar hasta 240.

Bajo ese contexto, y tras participar del comité policial de los lunes, el secretario de Estado abordó el tema y respondió frente a los cuestionamientos que han surgido desde el oficialismo y la oposición.

“Hay muchas voces de ambos sectores y de muchos partidos políticos que hemos estado conversando todos estos días, en los cuales hemos ido avanzando en cómo encauzar esta discusión, que el lugar natural sin duda es el Congreso”, afirmó.

“Nosotros, lo reitero, estamos muy abiertos a ir perfeccionando ese proyecto, hacerle cambios. Sobre ese mismo estado de excepción se ha planteado la necesidad de acotar su duración; estamos muy abiertos a eso, a tener quizás mecanismos de control similares a los que tienen los actuales estados de excepción”, acotó Arrau.

Respecto a las facultades que entregaría este nuevo estado de excepción, la autoridad reiteró que se ha conversado con los miembros de la Comisión de Constitución del Senado y con los presidentes de los partidos de Chile Vamos y del Partido Republicano.

“Vamos a ir avanzando en la discusión encauzada en esa comisión y por ahí se va a ir dando el debate como corresponde, en el Congreso”, aseveró, añadiendo que “hay muy buen ambiente, ya hay un consenso en seguir avanzando, mejorando, haciendo cambios, y estimamos que el lugar pertinente para hacerlo es la Comisión de Constitución del Senado, más allá de que estamos trabajando día a día con los diferentes equipos del gobierno y los representantes que han designado los diferentes partidos de Chile Vamos y republicanos en este contexto”.

“Hay una discusión profunda de un tema que es muy importante, como el listado de organizaciones criminales, el régimen penitenciario especial para esas personas, el estado de excepción para lograr buenos acuerdos y que podamos tener esas herramientas tan necesarias en nuestro país, que existen en otros países y que son parte de la recomendación internacional de la propia Organización de Naciones Unidas para el combate de organizaciones criminales transnacionales”, concluyó el titular de Seguridad.