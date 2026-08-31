Messi se retira de la selección argentina: “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado momentos soñados”

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, anunció su retiro del combinado nacional, a poco más de un mes de la final del Mundial 2026 que perdió frente a España.
A través de una publicación en sus redes sociales, el astro argentino aseguró que “después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección“.
“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, añadió.
Del mismo modo, destacó que “queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar“.
Además, aseguró que “me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!”.
Finalmente, indicó que había escrito estas palabras el pasado 21 de julio, dos días después de la final del mundial. “Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, remató.
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