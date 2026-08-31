“El estrecho de Magallanes es chileno”: Jefe de la Armada argentina reconoce soberanía territorial en medio de tensión por dichos de general Valverde

Recientemente, se produjo un nuevo episodio en la controversia por dichos de autoridades militares argentinas en relación con la soberanía chilena sobre el estrecho de Magallanes.

Hace algunas semanas, el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea trasandina, el general Gustavo Javier Valverde, incluyó el estrecho chileno al hacer referencia a zonas de “soberanía” de Argentina.

La situación generó una serie de repercusiones en territorio chileno, entre las cuales se encuentra una nota de protesta que fue enviada a las autoridades argentinas.

En este contexto, en una entrevista con el medio argentino DEF, el jefe de la Armada trasandina, el almirante Juan Carlos Romay, hizo referencia a la soberanía sobre dicho territorio.

Al ser consultado sobre la ubicación estratégica de pasos como el Estrecho de Magallanes o el Canal de Panamá, el almirante Romay indicó que “el Atlántico Sur es un lugar estratégico, justamente porque en esta región tenemos los principales pasos bioceánicos para conectar el Atlántico con el Pacífico, ya sea a través del estrecho de Magallanes, que pertenece a Chile, o, por el extremo Sur, el Cabo de Hornos”.