Encuentran cadáver en cauce del río Mapocho en Renca: GOPE trabaja en el lugar

Personal de Carabineros trabaja durante este lunes en el hallazgo de un cadáver al interior del cauce del río Mapocho, en la comuna de Renca.

Según informó T13, el cuerpo fue encontrado a la altura del kilómetro 21,6 de la Autopista Costanera Norte.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima correspondería a una persona de sexo masculino. Hasta ahora no se ha informado su identidad.

Personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros concurrió hasta el sector para realizar las labores destinadas a retirar el cuerpo desde el cauce.

Una vez concretada la extracción deberán realizarse las diligencias correspondientes para determinar la causa de muerte y establecer si existió intervención de terceras personas.

Por ahora, las circunstancias en que el cadáver llegó hasta el río permanecen bajo investigación.