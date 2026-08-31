¿Lloverá esta semana en Santiago?: Revisa el pronóstico del tiempo para la primera semana de septiembre

Tras los fuertes chubascos y tormentas eléctricas que se registraron la noche de este domingo en la capital, se espera un inicio de septiembre más cálido, en que las temperaturas irán al alza, dando inicio al mes de la primavera.

En conversación con CNN AM, la meteoróloga de Meteored, Laura Batista, entregó el pronóstico del tiempo para esta semana en Santiago y el resto del territorio nacional.

Para este lunes 31 de agosto, Batista pronosticó una máxima de 22 °C. Para el resto de la semana, se esperan temperaturas similares. Mientras que este miércoles y jueves podrían registrarse precipitaciones en zonas de Cordillera y Precordillera desde las regiones de Valparaíso y Maule.

Calor en la zona norte

En la región de Atacama, se mantiene un aviso por altas temperaturas para este martes 1 de septiembre, que podrían alcanzar los 34 °C, según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). Batista recordó que este tipo de temperaturas es “algo bastante común”.

En la costa de la zona norte se pronostican jornadas con nubosidad, nieblas matinales, pero en las tardes se despejará. También, el viento acompañará estas condiciones, con rachas que podrían alcanzar hasta 60 km/h en este territorio.

Altas temperaturas en la zona centro

Este martes, entre las regiones de Valparaíso y O’Higgins se esperan temperaturas más primaverales, con temperaturas que podrían alcanzar los 20 °C durante esta semana. De hecho, en Colina, Los Andes y San Felipe podrían alcanzar los 25 °C.

Mientras que en Maule, Ñuble y Biobío se mantendrá la nubosidad, en esta última se esperan chubascos débiles. Este miércoles continuarán las precipitaciones en esa zona.

“Pero el resto de la semana, tendremos condiciones estables, o sea las altas presiones van a estar ahí bien instaladas en la zona central, incluso en gran parte del país”, señaló la meteoróloga.

Continúan las lluvias en la zona sur

En la zona más al sur se esperan lluvias durante el miércoles, las cuales estarán más intensas en la precordillera de las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

“En la zona de Aysén y también de la región magallánica, también tendríamos precipitaciones que se extenderían incluso hacia el jueves, viernes, o sea pudiéramos ver caer algunas precipitaciones incluso sólidas también en estos sectores, sobre todo más australes. Y luego ya comenzarían a descender nuevamente las temperaturas”, sostuvo la integrante de Meteored.

Batista adelantó que el clima será más primaveral durante esta semana. Las temperaturas máximas aumentarán durante la tarde, aunque se mantendrán las bajas temperaturas durante las mañanas y al finalizar la jornada.