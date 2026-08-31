Gobierno defiende presencia de Kast en el Foro de Madrid: “Es total y absolutamente legítimo que pueda participar”

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, respaldó la participación del presidente José Antonio Kast en el Foro de Madrid.

La actividad, de la cual el mandatario es uno de sus fundadores, se realizará este jueves 3 de septiembre en Las Condes. Se espera que se reúnan alrededor de 40 expositores provenientes de 26 países vinculados a sectores de la ultraderecha o derecha radical.

En un punto de prensa, el vocero del Ejecutivo fue consultado sobre la existencia de “dos almas” al interior del oficialismo, ya que los timoneles han expresado puntos de vista diferentes respecto a la presencia del mandatario en el foro.

“Aquí lo que tenemos que tener claro es que el presidente es fundador de estas instancias; han existido anteriormente cuatro encuentros de estas características” y él ha participado en tres, dijo.

En esa ocasión, Kast “participará en su condición de jefe de Estado y su posición e intervención estará orientada en ese carácter, donde él gobierna para todos los chilenos y no para un foro político en especial. Por lo tanto, dará su posición en materias de seguridad, en materias de crecimiento, en materias de libertad y en materias de democracia“.

“Creemos que es total y absolutamente legítimo que pueda participar”, sostuvo Alvarado.

En todo caso, los partidos de Chile Vamos han expresado su disconformidad en el tema. El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz Coke, dijo que la presencia de Kast en el foro es innecesaria. Mientras que desde Renovación Nacional (RN) aclararon que el diputado Francisco Orrego asistirá a la cita a título personal.

Por otro lado, desde la UDI llamaron a Evópoli y a RN a cuidar la unidad del oficialismo y a evitar conflictos internos.