Diputados UDI llaman a RN y Evópoli a “cuidar la unidad del oficialismo” y evitar conflictos internos por participación en Foro de Madrid

El subjefe de la Bancada de la UDI, Sergio Bobadilla, y el diputado Ricardo Neumann hicieron un llamado a RN y Evópoli a “cuidar la unidad del oficialismo” y a “no caer en el juego de la izquierda”.

Esto, en el marco de los cuestionamientos de algunos personeros oficialistas respecto al Foro de Madrid, que se realizará el próximo jueves 3 de septiembre en Santiago y que podría contar con la presencia del presidente José Antonio Kast.

Y es que recientemente, Evópoli emitió un comunicado señalando que no forma parte de la instancia y que “tampoco participará de ese encuentro”; mientras que desde RN también se distanciaron del Foro, pese a que el diputado de la tienda, Francisco Orrego, será parte de la actividad.

Desde el Gobierno, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, defendió la participación del mandatario en la instancia. “El presidente Kast es uno de los fundadores del Foro de Madrid. Ha participado en muchas ocasiones, por lo que también tiene todo el derecho de poder seguir haciéndolo”, dijo este jueves.

Con todo, desde la UDI defendieron la participación de Chile Vamos en el foro y llamaron a las demás colectividades de la coalición a “no abrir un nuevo flanco de división”.

“Las diferencias que puedan existir respecto de una instancia absolutamente legítima no pueden, en caso alguno, desviarnos de nuestro objetivo común y de la responsabilidad que tenemos, que es contribuir al éxito del actual gobierno”, señalaron.

En esa línea, Bobadilla y Neumann dijeron que “es bueno recordar que todos los partidos de Chile Vamos decidimos incorporarnos libremente a este Gobierno y, por lo mismo, tenemos el deber de contribuir a su éxito y actuar con la unidad que esperan los chilenos. Este es un foro que reúne a quienes defendemos la libertad, la democracia y el Estado de derecho, por lo que no debiéramos tener ningún complejo en encontrarnos con quienes promueven esos mismos principios en otras partes del mundo, tal como lo hace permanentemente la izquierda. Y por supuesto que siempre podemos tener diferencias, pero no debemos convertir cada una de ellas en un motivo de división”,

“Chile Vamos debiera preocuparse mucho más de actuar como una verdadera alianza y fortalecer su coordinación política que de abrir controversias por la participación de algunos en el Foro de Madrid”, afirmaron los gremialistas.

En esa línea, comentaron que, más allá de cuestionar la reunión, se debería aprovechar el debate para fortalecer espacios propios de coordinación del oficialismo, “impulsando una suerte de ‘Foro de Santiago’, donde seamos capaces de sentarnos como coalición, establecer mínimos comunes y actuar coordinados”.