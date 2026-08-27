Acciones de NVIDIA suben casi 10% y revierte racha de sesiones a la baja tras sus resultados trimestrales

Las acciones de NVIDIA cotizaron hacia la tarde de este jueves en US$ 229,97, con un alza de 9,69% respecto del cierre anterior en el Nasdaq, luego de que la compañía publicara sus resultados del segundo trimestre fiscal 2027 tras el cierre de Wall Street.

El repunte revierte la racha bajista que había afectado al papel en las semanas previas. Entre el 14 y el 24 de agosto, la acción encadenó siete sesiones consecutivas a la baja, con retrocesos que llegaron a 2,91% y 2,34% en jornadas puntuales.

Dicha caída fue la racha negativa más extensa del sector de semiconductores desde 2022, en medio de una venta masiva vinculada a advertencias sobre alzas de precios en insumos de inteligencia artificial.

Ingresos superiores a los esperados por el mercado y centros de datos se disparan 117%

El resultado de este jueves contrasta con ese período, luego de que la compañía reportara ingresos de US$ 96.221 millones en el trimestre, un alza de 106% respecto de igual período del año anterior, impulsados principalmente por su negocio de centros de datos, que se disparó 117% en doce meses hasta los US$ 89.000 millones.

Antes del reporte, la acción venía de una sesión con caída de 1,59% el miércoles, tras cerrar en US$ 209,66, luego de recuperarse brevemente el martes con un alza de 2,19%.

El vaivén reflejaba la cautela del mercado previa a la publicación de resultados, en momentos en que la sensibilidad hacia cualquier señal sobre márgenes o precios de insumos se mantenía elevada.

El volumen de transacciones también estuvo por sobre el promedio de las últimas semanas, con 164,65 millones de acciones transadas este jueves, superior a los 179,90 millones del día anterior, pero muy por sobre las cifras cercanas a 93 y 98 millones registradas a mediados de agosto.

Con este resultado, NVIDIA borra buena parte de la caída acumulada durante la racha bajista previa, en una jornada marcada por el fuerte crecimiento reportado en su negocio de centros de datos y por una demanda que, según la propia compañía, continúa acelerándose de la mano del desarrollo de la inteligencia artificial.