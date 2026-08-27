Presidenta de la Corte Suprema habla por primera vez sobre recurso ante el TC de jueces que enfrentan procesos de remoción: “Es un derecho que tiene cada uno”

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se refirió al recurso presentado por un grupo de jueces y juezas del Poder Judicial ante el Tribunal Constitucional para impugnar el proceso de remoción que se inició en su contra.

Esto, luego que el pleno del máximo tribunal acordara en junio pasado la apertura de cuadernos de remoción contra al menos 56 magistrados que viajaron fuera del país haciendo uso de licencias médicas.

En este contexto, ayer miércoles se reveló que un grupo de los jueces investigados presentó un recurso ante el TC impugnando el uso de los artículos 40 y 41 del reglamento estipulado para determinar una eventual responsabilidad disciplinaria.

En conversación con CNN Chile, la ministra Chevesich abordó este escenario señalando que “han recurrido al Tribunal Constitucional algunos jueces o juezas por haber sido objeto de una instrucción por la Corte Suprema, es una facultad“.

Asimismo, complementó: “Es un derecho que tiene cada uno de ellos para invocar ante el Tribunal Constitucional que un determinado artículo que está siendo aplicado es contrario a la Carta Fundamental”.