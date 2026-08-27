EE.UU. suspende temporalmente las citas para visas de inmigrante en todo el mundo

(CNN) — El Departamento de Estado de EE. UU. ha suspendido las citas para visas de inmigrante en todo el mundo mientras lleva a cabo una “capacitación exhaustiva” en sus embajadas y consulados, destinada a examinar más minuciosamente a los solicitantes para determinar quiénes podrían llegar a depender de los servicios públicos.

Según un portavoz, a principios de agosto el Departamento de Estado “puso en marcha una iniciativa global de capacitación en todas nuestras embajadas y consulados del mundo”, centrada en evaluar si los solicitantes se convertirán en una “carga pública”.

“Para dar cabida a esta capacitación exhaustiva, se ajustarán las citas para los servicios de visas”, dijo el portavoz. “Siempre que se producen cambios en las citas para entrevistas de visas, las embajadas y los consulados comunican cualquier modificación directamente a los solicitantes”.

Una fuente afirmó que los cambios en los servicios de visas no serán indefinidos.

El portavoz dijo que la capacitación tiene como objetivo “garantizar que todos los funcionarios consulares estén plenamente preparados para evaluar a cada solicitante de visa de manera exhaustiva y coherente”.

“Un Estados Unidos más próspero implica garantizar que no sea probable que los solicitantes de visas se conviertan en una carga pública, según se define en las leyes y normativas de EE.UU., ni que lleguen a depender de las prestaciones públicas estadounidenses reservadas para los estadounidenses que reúnen los requisitos y las necesitan”, afirmó.

El Gobierno de Trump ha intentado sistemáticamente disuadir y restringir la inmigración a Estados Unidos.

En enero, el Departamento de Estado suspendió la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de casi el 40 % de los países del mundo —entre ellos Brasil, Colombia, Egipto, Haití, Somalia y Rusia—, en una medida que, según afirmó, impediría la entrada de personas que “recibirían asistencia social y prestaciones públicas”.

El viernes, un juez federal anuló esa suspensión al dictaminar que era “contraria a la ley” y excedía la autoridad conferida por ley al secretario de Estado, Marco Rubio.