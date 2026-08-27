Ministra Wulf respalda restitución del gabinete de la primera dama: “Contará con toda mi colaboración”

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf se refirió a la reposición del gabinete de la primera dama y entregó su respaldo a la labor de María Pía Adriasola, esposa del Presidente José Antonio Kast.

El retorno oficial de este cargo ocurre luego de cuatro años de que Irina Karamanos, entonces pareja del expresidente Gabriel Boric, disolviera el cargo y su estructura institucional.

Históricamente las áreas vinculadas al rol de la primera dama son niñez y familia. La ministra fue consultada sobre una eventual coordinación son Adriasola.

“Son tantos los desafíos que tiene nuestro país, que el poder contar con la primera dama y con un equipo que estén abocados a la superación de la pobreza y a dar mejores oportunidades a los niños, a las personas con discapacidad y a las personas mayores, es algo que queremos respaldar y en lo cual podremos ir avanzando como país”, expresó.

Wulf dijo que su cartera actuará en coordinación con el nuevo gabinete y se abocarán a desarrollar sugerencias para mejorar la vida de las familias del país.

“Yo encabezo el Ministerio de Desarrollo Social y Familia; ella tiene toda la libertad de poder ir desarrollando propuestas para el país y contará con toda mi colaboración para ello”, señaló