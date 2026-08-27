Detienen a cuatro sujetos tras serie de robos con intimidación en Pudahuel y Lo Prado: Usaron auto para asaltar a víctimas

Carabineros logró la detención de cuatro individuos que estarían vinculados a una serie de robos con intimidación ocurridos durante la noche en las comunas de Pudahuel y Lo Prado (Región Metropolitana).

A eso de las 23:00 horas, tres víctimas llegaron hasta la 55° Comisaría, denunciaron haber sido interceptadas en distintos puntos de dichas comunas por un auto gris, del cual descendían varios sujetos que les robaban sus celulares y billeteras.

Una de las víctimas incluso indicó que, tras haber sido abordada, fue retenida al interior del vehículo, siendo intimidada con un arma de fuego. La persona fue obligada a entregar las claves de su celular y tarjetas bancarias, y luego fue abandonada en la intersección de Las Torres con Teniente Cruz, en Pudahuel.

Una segunda víctima relató que a eso de las 22:00, mientras estaba en avenida Laguna Sur con Oceanía, fue interceptada por un auto gris del cual se bajaron tres sujetos, quienes le robaron su celular y luego escaparon.

Más tarde, a las 23:30 horas, una tercera víctima denunció en la 44° Comisaría de Lo Prado que, mientras estaba en calle El Avellano, también fue interceptada por un automóvil gris, del cual se bajaron tres sujetos y le robaron su celular, billetera y audífonos.

Tras reunir los antecedentes, personal policial logró fiscalizar en avenida San Pablo con Santa Marta (Lo Prado) un Chevrolet Sail de color gris, cuyas características coincidían con las informadas por las víctimas.

Al revisar el vehículo, los efectivos encontraron un arma a fogueo adaptada para el disparo y su cargador, que tenía dos municiones calibre 9 mm. También hallaron parte de las especies presuntamente sustraídas a las víctimas.

Los arrestados corresponden a cuatro sujetos de nacionalidad venezolana identificados como H.J.M.Q., de 16 años; Y.R.A.J., de 22 años; E.A.G.P., de 23 años; y A.G.A.M., de 35 años. Según antecedentes preliminares, todos estarían en situación migratoria irregular en Chile.