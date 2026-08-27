Mario Desbordes defiende reforma de seguridad del Gobierno: “Es una discusión de élite”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, defendió la reforma de seguridad impulsada por el Gobierno y cuestionó las críticas que han emergido desde los distintos sectores políticos y académicos.

El jefe comunal afirmó que el debate debe considerar la realidad de los barrios afectados por el crimen organizado.

“Yo creo que es una discusión de élite, porque hoy día los barrios más críticos ya están con medidas de excepción y las ha decretado un narco, las ha decretado un líder de organizaciones criminales transnacionales”, sostuvo Desbordes.

La autoridad comunal destacó que la prioridad debe estar en aumentar las capacidades de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI), también entregar más instrumentos para enfrentar delitos de mayor dificultad.

“Hace dos semanas, en una guerra territorial en mi comuna, hubo 100 tiros de 9 milímetros para asesinar una persona. Esa zona debe ser protegida por la seguridad municipal, en lo más pequeño, pero los delitos más graves por Carabineros”, dijo.

El exdiputado criticó a quienes advierten que esta tramitación ponga en jaque las libertades individuales de las personas. Desbordes afirmó que algunos sujetos ya viven limitaciones producto del control de bandas criminal en ciertos territorios.

A mí no me vengan con el cuento de que se van a restringir libertades cuando esas zonas ya tienen las libertades restringidas, ya viven con miles de restricciones porque un narco decidió que esa zona se guarda, se encierra en cierta hora”, añadió.