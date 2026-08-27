Chile expresa su solidaridad con Nepal y China por las devastadoras inundaciones en la frontera tibetana

(EFE) – El Gobierno de Chile expresó este jueves su solidaridad con los pueblos y gobiernos de Nepal y China tras las devastadoras inundaciones y deslizamientos que afectaron la zona fronteriza entre ambos países, en el distrito nepalí de Rasuwa y el condado tibetano de Gyirong, donde el balance total supera los 389 muertos y 1.400 desaparecidos.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió “sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas”.

A la vez, expresó sus deseos de que las labores de búsqueda y rescate permitan “localizar prontamente a las personas desaparecidas”, así como una pronta recuperación de los heridos.

Embajada en India monitorea a chilenos en la zona

La Cancillería también confirmó que monitorea activamente la situación de ciudadanos chilenos en la zona, coordinando la gestión a través de su Embajada en India, dado que Chile no cuenta con representación diplomática directa en Nepal.