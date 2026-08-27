Macarena Santelices (REP): “La excandidata Matthei no ha dado vuelta a la página y llora por la herida”

La diputada del Partido Republicano, Macarena Santelices, se refirió a las distintas intervenciones que ha tenido la excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sobre el gobierno de José Antonio Kast.

Consultada por La Tercera sobre si hace falta un vocero para mostrar los logros que ha tenido el Ejecutivo durante estos meses, como, por ejemplo, en materia de salud, Santelices manifestó que, más que un portavoz, hace falta que todos los líderes del conglomerado tengan una crítica constructiva.

“La excandidata Matthei no ha dado vuelta a la página y llora por la herida. Si tiene críticas, que las converse a puertas cerradas. Todas esas críticas que nacen desde la herida lo único que harán es volver a entregarle nuestro país a un gobierno de extrema izquierda, para que logren destruirlo por completo. Eso es lo que no podemos permitir”, afirmó.

Al preguntarle si el comportamiento de la exalcaldesa de Providencia es similar al que tuvo Daniel Jadue, quien deslizó diversas críticas a la administración de Gabriel Boric, Santelices comentó que “esa es la mezquindad de la política, cuando las causas son personales y no para el país”.

“Los cargos pasan, pero la huella es la que queda, el cambio de vida, el saber que una familia tiene mejor vivir. Ese debería ser el objetivo de todos quienes están en el servicio público y no el personalismo”, agregó.

El debate por la reforma constitucional de seguridad

Por otro lado, sobre el debate que ha generado la reforma constitucional de seguridad pública, donde algunas voces, como la del exvocero Jaime Bellolio, han propuesto retirar la propuesta constitucional, la parlamentaria republicana remarcó que, en términos generales, la crítica destructiva no consigue nada y, a su juicio, quienes realizan este llamado ignoran la problemática de seguridad.

“La crítica destructiva no lleva a nada. El que esté en cualquier sector político que quiera soluciones reales y que diga que hay que retirar la reforma de seguridad, le da una bofetada a nuestros vecinos que claman por volver a tener seguridad”, sostuvo.

Finalmente, puntualizó en el citado medio que es importante el diálogo para realizar las modificaciones pertinentes al proyecto.