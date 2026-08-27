Johannes Kaiser (PNL) defiende participación del Presidente Kast en Foro Madrid: “Está simplemente reconociendo cuál es su acervo ideológico”

El timonel del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se refirió a la participación del Presidente José Antonio Kast en el Foro Madrid, que se realizará a inicios de septiembre.
Consultado en un punto de prensa sobre qué le parece que la centroderecha esté dividida respecto de ese encuentro, el exdiputado cuestionó que se pongan cortapisas a la participación en un espacio de diálogo político, donde “quienes pensamos más o menos parecido nos encontramos e intercambiamos experiencias”.
“No los escuché ser tan críticos respecto al Grupo de Puebla, Foro de São Paulo. No hay que olvidar que el Foro Madrid es una respuesta”, remarcó.
En esa línea, enfatizó que no comprende la controversia que se ha generado, puesto que el Foro Madrid “no está representado ningún partido que ponga en duda el (sistema) democrático en su propio país”. Por tanto, reiteró que esta instancia es para quienes comparten un diagnóstico y tienen disensos en algunas materias, por lo que “no debiese alarmar tanto a quienes de todas maneras han ignorado de manera permanente a otras organizaciones que sí han sido un peligro para la democracia”.
Respecto de si esta instancia expone al jefe de Estado y divide al oficialismo, deslizó la siguiente reflexión: “¿José Antonio Kast llegó a la Presidencia siendo una página en blanco política? (…) No existe un gobierno que no sea ideológico y, si este gobierno es ideológico o debiese serlo —más allá del tema de que solamente es un gobierno de emergencia— y si el Presidente de la República asiste a un foro como este, él está simplemente reconociendo cuál es su acervo ideológico”.
Finalmente, expresó que, así como Kast, también han existido exautoridades que han participado en instancias de “corte ideológico” y nadie se ha escandalizado. “Yo lo encuentro muy, muy extraño que suceda ahora aquí”, sostuvo.
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