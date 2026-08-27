ISP alerta por presencia de vidrio al interior de antiinflamatorio inyectable: Revisa el lote afectado

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta por retiro del mercado de un medicamento ante la presencia de un trozo de vidrio al interior de una ampolla cerrada.

El producto es Metilprednisolona polvo para solución inyectable de 40 mb de la empresa farmacéutica BPH SPA, concretamente su lote 2125291, con fecha de vencimiento para el 31/07/2028.

El medicamento es usado para tratamientos referentes a estados de insuficiencia suprarrenal y también como antiinflamatorio o inmunosupresor de desórdenes endocrinos reumáticos.

En su informe, el organismo alertó que su consumo puede producir complicaciones a las personas, tales como “flebitis, oclusiones en la circulación sanguínea, embolia, necrosis tisular, sepsis, o daños en órganos como los pulmones, riñones, el hígado y el bazo, producto de respuestas inflamatorias”.

¿Qué hacer con el producto?

La entidad dijo que en el caso de compra o disposición del artículo “no debe ser utilizado, y debe ser reemplazado por otro lote u otro producto similar“.

Si lo tiene en su casa, puede verificar “si el lote señalado en el envase del producto corresponde al lote mencionado en la alerta. Si corresponde, absténgase de utilizarlo y comuníquese con su médico tratante o con el químico farmacéutico de la farmacia en donde se le entregó el medicamento, para que lo asesoren; en caso contrario, puede emplearlo sin problemas, como le fue indicado”.