“No prioritario”, “innecesario”, “aumenta la burocracia” y “un gasto”: Restitución del Gabinete de la Primera Dama genera duras críticas

Durante la jornada, el Gobierno del presidente José Antonio Kast anunció reponer formalmente la estructura institucional del Gabinete de la Primera Dama, lo que abrió una intensa controversia política entre diversos sectores políticos.

El espacio había sido disuelto durante la administración de Gabriel Boric bajo la gestión de Irina Karamanos, su pareja en ese entonces, quien cerró la Coordinación Sociocultural de la Presidencia y traspasó la administración de las seis fundaciones públicas a cargo (Integra, Prodemu, FOJI, Artesanías de Chile, Chilenter y Tiempos Nuevos) a sus respectivos ministerios.

A cargo de María Pía Adriasola, el gabinete coordinará iniciativas sociales y culturales, además de la representación protocolar y discursos oficiales de la Primera Dama en eventos nacionales e internacionales.

“Aumenta la burocracia en tiempos de estrechez fiscal”

La medida fue objeto de fuertes cuestionamientos por parte de la bancada de diputadas del Partido de la Gente (PDG), integrada por Lilian Betancourt, Támara Ramírez y Flor Contreras, quienes acusaron que la reapertura contraviene la austeridad fiscal: “Aumenta la burocracia en tiempos de estrechez fiscal“.

“Reabrir esta oficina solo significa aumentar la burocracia y los costos del aparato estatal”, afirmó la diputada Tamara Ramírez.

Asimismo, la parlamentaria Flor Contreras enfatizó que “reabrir una oficina que ya había sido cerrada no es prioritario ni responde a ninguna emergencia país”, mientras que Lilian Betancourt anticipó un rol fiscalizador por parte del bloque: “La gente nos exige responsabilidad y sintonía con sus necesidades cotidianas, y esta medida va en otra dirección”.

Frente Amplio acusa “duplicidad de funciones”

Desde la oposición, la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, criticó duramente la reinstalación de la repartición y cuestionó la coherencia del Ejecutivo respecto al relato de austeridad y reducción de gastos del Estado.

“Todo lo que esa resolución le encarga al Gabinete ya está encargado a un ministerio que tiene presupuesto y que responde políticamente”, afirmó la líder del Frente Amplio.

“¿Es necesario este gasto y duplicidad de funciones? Si el presidente convocó a una comisión de modernización del Estado, ¿por qué no se esperó para que fueran los expertos quienes zanjaran?”, finalizó.

Respaldo de la ministra Wulf

Ante las críticas surgidas en el Congreso, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, salió al paso para respaldar la restitución de la repartición y valorar la agenda que impulsará María Pía Adriasola.

“Son tantos los desafíos que tiene nuestro país, que el poder contar con la primera dama y con un equipo que esté abocado a la superación de la pobreza y a dar mejores oportunidades a los niños, a las personas con discapacidad y a las personas mayores, es algo que queremos respaldar y en lo cual podremos ir avanzando como país”, afirmó la secretaria de Estado.

En esa línea, Wulf descartó fricciones de competencias entre la repartición y su cartera: “Yo encabezo el Ministerio de Desarrollo Social y Familia; ella tiene toda la libertad de poder ir desarrollando propuestas para el país y contará con toda mi colaboración para ello“, concluyó.