Grupo Congreso acusa uso no autorizado de su canción por parte del Ministerio de las Culturas: “Estamos sorprendidos y molestos”

El grupo Congreso se pronunció a través de redes sociales luego de que su canción En todas las esquinas, su mayor éxito, fuese utilizada en una publicación de Instagram del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Hace cinco días, la cartera publicó un reel que mostraba la visita del ministro Francisco Undurraga al Castillo San José y el Museo del Inmigrante en Valparaíso. De fondo, se escucha la conocida canción.

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Desde la agrupación anunciaron que “no fuimos consultados ni hemos autorizado dicho uso, por lo que nos declaramos sorprendidos y molestos frente a esta situación”.

“Consideramos fundamental que la utilización de nuestras obras en comunicaciones de carácter institucional respete los procedimientos correspondientes y, especialmente, la voluntad de sus autores y titulares”, dice el comunicado.

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El video continúa en el Instagram del Ministerio.