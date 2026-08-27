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Grupo Congreso acusa uso no autorizado de su canción por parte del Ministerio de las Culturas: “Estamos sorprendidos y molestos”

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Grupo Congreso acusa uso no autorizado de su canción por parte del Ministerio de las Culturas

El grupo Congreso se pronunció a través de redes sociales luego de que su canción En todas las esquinas, su mayor éxito, fuese utilizada en una publicación de Instagram del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Hace cinco días, la cartera publicó un reel que mostraba la visita del ministro Francisco Undurraga al Castillo San José y el Museo del Inmigrante en Valparaíso. De fondo, se escucha la conocida canción.

Desde la agrupación anunciaron que “no fuimos consultados ni hemos autorizado dicho uso, por lo que nos declaramos sorprendidos y molestos frente a esta situación”.

“Consideramos fundamental que la utilización de nuestras obras en comunicaciones de carácter institucional respete los procedimientos correspondientes y, especialmente, la voluntad de sus autores y titulares”, dice el comunicado.

El video continúa en el Instagram del Ministerio.

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