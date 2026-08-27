Biministro Daniel Mas anuncia medidas para reducir hasta 70% los tiempos de tramitación minera

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, presentó este jueves una agenda de medidas para acelerar la inversión, recuperar la exploración y aumentar la producción minera en Chile, durante la inauguración de la Cumbre de la Minería 2026 de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI).

Ante representantes de la pequeña, mediana y gran minería, además de ejecutivos, autoridades y delegaciones internacionales, Mas advirtió que los yacimientos del país envejecen y sus leyes de mineral caen.

“Nuestros yacimientos envejecen y sus leyes caen. Si no descubrimos nuevas reservas, la producción futura se ahogará”, afirmó Mas.

El biministro hizo un llamado al sector a explorar y producir con la certeza de que el Gobierno respaldará ese esfuerzo: “Arriesgar, explorar y producir con la certeza de que este Gobierno estará a su lado desatando el potencial inagotable de nuestra minería“.

Reducción de 55 autorizaciones a 13 permisos

Entre las principales medidas que impulsa el Ministerio de Minería para reducir trabas y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos, Mas mencionó la modificación del Reglamento de Seguridad Minera.

Esta permitirá pasar de 55 autorizaciones a 13 permisos y 18 técnicas habilitantes, junto con ajustes al Reglamento de Cierre de Faenas, en el marco de la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.

Según el biministro, estas medidas apuntan a reducir los tiempos de tramitación de proyectos entre 30% y 70%.

La cartera trabaja además junto al Ministerio del Medio Ambiente para modificar los umbrales de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, elevándolos desde 5.000 a 40.000 toneladas para proyectos de extracción, y desde 40 a 160 plataformas para proyectos de exploración.

A estas iniciativas se suma una reforma al amparo minero, que busca eliminar la patente progresiva, simplificar los pagos y ampliar las causales de patente rebajada, con el objetivo de aliviar la carga de los pequeños y medianos mineros e incentivar la exploración.

Mas destacó el papel de estos productores en la apertura de nuevas fronteras geológicas y el desarrollo de nuevos yacimientos, junto con el aporte de la gran minería a la inversión y a los encadenamientos productivos regionales.

“Tenemos todo para llegar a un nuevo récord de producción en este ciclo favorable para el cobre, y por eso queremos normas y un Estado que se haga cargo de la recuperación del ecosistema minero, que es un imperativo estratégico para el desarrollo económico de todo Chile”, aseguró.

Mayor participación privada en el desarrollo del litio

Mas abordó también el impulso a una mayor participación privada en el desarrollo del litio, mediante el perfeccionamiento de contratos y una regulación que facilite el desarrollo de nuevos depósitos.

El biministro sostuvo que el objetivo final de la agenda no se limita a incrementar las cifras de inversión o producción, sino a que el crecimiento del sector se traduzca en empleo formal, mejores oportunidades y mayor desarrollo en las regiones.

En ese sentido, reiteró el llamado al sector minero a aprovechar las condiciones favorables del actual ciclo del cobre, recuperar la exploración y avanzar en nuevos proyectos que amplíen la capacidad productiva del país.

“Queremos más exploración. Queremos más explotación. ¿Por qué? Porque no nos conformamos con administrar el estancamiento ni con crecer al 2%. Queremos más exploración y más explotación porque hay miles de familias chilenas que necesitan un trabajo formal, digno y estable“, puntualizó.