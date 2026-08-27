Raúl Soto tras el flanco que abrió el senador Pedro Araya: “La postura del PPD respecto de la reforma de seguridad la fija el presidente del partido”

El timonel del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile los dichos del senador Pedro Araya, en el marco de la discusión de la reforma constitucional de seguridad impulsada por el gobierno de José Antonio Kast.

Cabe recordar que el legislador del PPD, Pedro Araya, en conversación con La Segunda, sostuvo que, como presidente de la Comisión de Constitución, dará prioridad a la discusión de la agenda de seguridad. Sin embargo, aclaró que “una cosa muy distinta es que perdamos el tiempo en proyectos que no van a ninguna parte y que ni siquiera tienen apoyo en su propio sector”, como, por ejemplo, la creación de un nuevo estado de excepción constitucional.

Asimismo, señaló en el citado medio que, en caso de que se alcance un acuerdo, confía en la palabra del biministro Claudio Alvarado.

“Este acuerdo, si se hace, va a ser con el ministro Alvarado. Y yo creo que el ministro Alvarado es una persona de palabra, que cumple sus compromisos y que muestra todas las cartas. No tengo problema en volver a cruzarme con la oposición”, advirtió.

Durante el pasado miércoles, Araya sostuvo una reunión con el biministro Alvarado. Posteriormente, publicó en su cuenta de X:“Quiero ser muy claro: esta reforma constitucional no cuenta con mi respaldo y no voy a abandonar mis convicciones progresistas. Mi disposición es a apoyar y trabajar por las buenas ideas, vengan de donde vengan, cuando se trate de enfrentar la crisis de seguridad y combatir el crimen organizado con soluciones concretas para los chilenos”.

Consultado por la periodista Matilde Burgos respecto de los dichos de Araya, quien planteó que “está dispuesto a cruzar la vereda” en materia de seguridad, en circunstancias en que todo el espectro político ha mostrado reparos a la propuesta del Ejecutivo, el parlamentario Soto respondió que “creo que fue una frase desafortunada del senador. Cruzar la vereda en política es fácil. Lo que es difícil y, a veces, imposible es retornar, es regresar al lugar de origen, al domicilio y al espacio político del que uno, en un determinado momento, forma parte”.

“Se lo transmití ayer al senador Araya. Le dije que había un malestar acumulado en las filas del PPD respecto de su actuar. Sin embargo, él manifestó y reafirmó después de esa conversación su posición contraria a la reforma constitucional de seguridad del Presidente José Antonio Kast”, reveló.

En esa línea, comentó que, luego de esta controversia, Araya realizó una publicación en X aclarando la situación, por lo que valoraron dicha aclaración. Asimismo, agregó que actualmente la tienda política se encuentra en un proceso de diálogo, tanto externo como interno.

En cuanto a las instrucciones partidarias, precisó que es importante que exista autonomía parlamentaria. Sin embargo, señaló que también se debe respetar la posición que fija la colectividad.

“Es importante que exista autonomía parlamentaria. Nosotros lo respetamos, yo soy diputado, sin ir más lejos, pero tiene que enmarcarse dentro de un proyecto político que es común, con márgenes, con límites claros, con líneas rojas que deben ser respetadas. Acá la postura del PPD respecto de la reforma de seguridad la fija el presidente del partido en conjunto con la mesa y no un parlamentario en particular”, subrayó.

Ante el panorama que se avecina en la Cámara Alta, el líder del PPD adelantó que “el senador Araya me ha señalado que el proyecto, tal cual está, ni siquiera lo va a poner en tabla para discusión en la Comisión de Constitución”.

Al preguntarle si eso significa que exigen al gobierno que retire el actual proyecto e ingrese otro, reiteró que “nosotros hemos sido absolutamente claros. La reforma constitucional, tal cual está, es un peligro para la democracia, tiene un germen iliberal y autoritario que abre una puerta que después es muy difícil cerrar”.

#HoyEsNoticiaCNN | Raúl Soto, diputado y presidente del PPD, por reforma constitucional: “No corresponde ni que el Ejecutivo ni que el Legislativo determine quiénes son organizaciones criminales. Eso es una facultad del Poder Judicial”@matiburgos

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#HoyEsNoticiaCNN | Raúl Soto, diputado y presidente del PPD, por reforma constitucional: “Respecto al sistema penitenciario, comparto el objetivo. Creo que es necesario tener cárceles segmentadas, especializadas”@matiburgos

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Finalmente, dijo que acoge la propuesta de Araya, que contempla generar una instancia con los integrantes de la Comisión de Constitución, donde esté presente el biministro Claudio Alvarado, “para ver si hay espacio o no a modificaciones que sean consensuadas por todos los actores políticos allí involucrados. Si eso es posible, bueno, bienvenido sea que el debate avance, pero si no, evidentemente que no vamos a abrir la puerta para algo que es un riesgo para la democracia”.

En dicha instancia participarían Arturo Squella (REP), Andrés Longton (RN), Claudia Pascual (PC) y Paulina Vodanovic (PS).