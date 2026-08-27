Carabinero de franco muere tras intento de robo en Renca

Durante la tarde de este jueves, murió un carabinero de franco en la comuna de Renca.

El funcionario habría sufrido un intento de robo de su camioneta en calle 21 de Mayo. Al momento del hecho, no se encontraba en funciones.

Actualmente, se mantiene un operativo en la comuna ubicada en el sector norte de la Región Metropolitana.

La víctima corresponde a un cabo segundo de dotación de la Subcomisaría Conchalí Norte.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó que el funcionario policial recibió un impacto balístico mientras se encontraba de franco y detalló que se están realizando las diligencias correspondientes.

“Primero que nada, bueno, lamentar el hecho, mandar las condolencias a su familia, a la institución. Es una investigación que está iniciando, es un sitio de suceso que está recién siendo periciado y, por tanto, no hay que adelantar ninguna hipótesis de desarrollo de esto”, comentó el titular de Seguridad.

Asimismo, el secretario de Estado reportó que el vehículo del funcionario se encuentra en el lugar y está siendo periciado, mientras que los equipos investigadores realizan otras diligencias.

“Se están levantando las cámaras que hay en los alrededores. Hay una orden de investigar”, remarcó.

Por su parte, el jefe de Metropolitana Este, Juan Pablo Díaz, expresó que “efectivamente tenemos uno de los nuestros fallecidos (…) Hay que ser muy delicado y respetuoso con la familia, por ello, en estos momentos se están realizando las primeras diligencias. No se puede descartar ninguna dinámica respecto al hecho”.

“Él estaba de franco, pero no podemos descartar ni tampoco confirmar ningún tipo de línea investigativa, que es la que el Ministerio Público, a través de los organismos especializados que disponga, pueda empezar a trabajar”, precisó.