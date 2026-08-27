Presidente Kast aborda caso del Clan Chen tras la Operación Cancerbero: “Trasladamos al crimen organizado y nos ponen un recurso”

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la decisión del Tribunal de Garantía de Iquique que ordenó el regreso de cuatro integrantes del denominado “Clan Chen” desde la cárcel de alta seguridad La Laguna, en Talca, hasta el penal de Alto Hospicio.

Durante la ceremonia por el Día del Camionero, el Mandatario destacó la denominada Operación Cancerbero: “Estamos haciendo traslados a pesar del hacinamiento en las cárceles, pero nos hemos encontrado con problemas”.

“Trasladamos al crimen organizado y nos ponen un recurso y nos dicen: ‘No, es que este señor tiene que volver donde se sienta confortable’. Oiga, pero si este señor es un asesino. Este señor es parte del crimen organizado. No”, cuestionó el jefe de Estado.

Kast remarcó que, como es abogado, comprende que cada persona tiene derecho a la defensa, pero sostuvo que es importante reconocer el trabajo de Gendarmería en estos casos.

“Yo estoy de acuerdo, soy abogado, cada persona tiene derecho a la defensa, pero ¿dónde queda la autoridad de Gendarmería? Una institución noble que hace bien su trabajo. Y, de repente, alguien decide poner un recurso y se resuelve que esa persona, que atentó contra otra persona, que atentó contra la vida de nuestros carabineros, vuelve a un lugar más cómodo. ¿Cómo enfrentamos eso?”, planteó.

Finalmente, precisó que es respetuoso de la institucionalidad y que no cuestiona los fallos, pero que sí es importante plantear las problemáticas actuales.