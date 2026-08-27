¿Se viene el iPhone plegable? Apple confirma su evento de septiembre para presentar nuevos productos

Apple confirmó la fecha de su tradicional evento de septiembre, donde presentará algunas de sus principales novedades.

La cita será el miércoles 9 de septiembre y tendrá un elemento adicional: será la primera presentación de productos encabezada por John Ternus como director ejecutivo de la compañía.

El evento llevará como lema “Surprise and shine” (“Sorprende y brilla”) y se realizará en el Steve Jobs Theater, ubicado en Apple Park, la sede de Apple en Cupertino, California. La presentación también será transmitida en línea para quienes quieran seguir los anuncios de la compañía.

Ternus asumirá oficialmente como CEO el 1 de septiembre, cuando reemplazará a Tim Cook, quien dejará el cargo tras más de una década al frente de Apple. El ejecutivo se desempeñaba hasta ahora como responsable del área de hardware de la compañía.

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Fecha, hora y dónde ver el evento de Apple

La presentación se realizará el miércoles 9 de septiembre a las 14:00 horas de Chile .

. Apple transmitirá el evento en directo a través de sus plataformas oficiales (página web oficial, YouTube y la aplicación Apple TV).

¿Qué se viene? El iPhone 18 y el posible modelo plegable

Uno de los principales anuncios que se esperan para la jornada es la renovación de la línea iPhone. De acuerdo con reportes de medios especializados, Apple presentaría nuevos modelos de la familia iPhone 18, incluyendo las versiones Pro y Pro Max.

Sin embargo, una de las mayores novedades podría ser la entrada de Apple al mercado de los teléfonos plegables. La compañía estaría preparando su primer iPhone de este tipo, aunque se trata de información no confirmada por la compañía.

Además de los teléfonos, Apple podría presentar nuevas generaciones de otros productos de su catálogo, entre ellos los Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4. La compañía, sin embargo, no ha detallado oficialmente qué dispositivos serán anunciados en el evento.