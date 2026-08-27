¿Qué se sabe de los jueces que acudieron al TC contra los cuadernos de remoción?

Cerca de 10 jueces que tienen un cuaderno de remoción abierto por viajar al extranjero durante una licencia médica buscan impugnar el proceso iniciado por la Corte Suprema ante el Tribunal Constitucional (TC).

Cabe recordar que el pasado 16 de junio, tras la revisión de 104 sumarios, la mayoría de los cuales terminaron en absoluciones, el máximo tribunal decidió impulsar estos procesos sancionatorios, amparados en la Constitución, luego de considerar insatisfactorios los resultados de los sumarios originales llevados adelante por las Cortes de Apelaciones del país.

A partir de esta decisión, varios de los jueces afectados por este segundo proceso decidieron recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar la medida.

“Es un derecho que tiene cada uno de ellos para invocar ante el Tribunal Constitucional que un determinado artículo que está siendo aplicado es contrario a la Carta Fundamental”, afirmó la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, en CNN Chile.

Gran parte de los requerimientos ya fueron desestimados. Sin embargo, hay un caso, el del juez de familia de Antofagasta Jorge Saavedra, que ya fue acogido a trámite, congelando su proceso disciplinario. También destacan los casos del ministro de la Corte de Apelaciones de Arica José Delgado y del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Daniel Urrutia.

Desde el Colegio de Abogados ven con cierto escepticismo la iniciativa.

“Escuchando a los jueces que están agraviados o que están perseguidos o que se sienten incómodos con esta decisión, habrá que ver los momentos correctos del uso de la licencia. El hecho de acudir al TC como si esto fuera una práctica constitucional, desde el punto de vista de los acuerdos, desde el punto de vista de las decisiones, me parece complejo. Me parece también peligroso que el TC aborde de una manera equivocada el conjunto, digamos, de potestades disciplinarias que necesita tener la Corte Suprema para mantener el buen orden del servicio público de justicia”, comentó el presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza.

En tanto, mientras se espera lo que resuelva el TC respecto de estos recursos, hay expertos que prevén un resultado adverso para los jueces que ingresaron los requerimientos.

“Pensar que el Tribunal Constitucional va a echar abajo este procedimiento disciplinario, que, como digo, tiene muchos defectos y es criticable en algunos aspectos, por un caso tan poco simpático (…) que convoca tan poca solidaridad, digámoslo así, a mí me parece que es difícil. Pero, pero es mi percepción personal”, sostuvo el académico de la Facultad de Derecho de la UDP, Cristián Riego.

Al menos uno de los recursos ya está siendo revisado por el TC, con una orden de paralizar el proceso sancionatorio, por lo que ese caso deberá esperar una resolución del tribunal antes de avanzar con el cuaderno de remoción.

Por otro lado, la Corte Suprema fijó para el próximo miércoles 2 de septiembre el inicio de la vista de los cuadernos de remoción abiertos en contra de miembros del escalafón primario que viajaron al extranjero mientras hacían uso de licencias médicas.

Con información de Juan Cristobal Chateau, periodista de CNN Chile.