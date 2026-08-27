Ministro Arrau lamenta muerte de carabinero en Renca y releva proyectos para reforzar la protección policial

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, lamentó la muerte de un funcionario de Carabineros de Chile que se encontraba de franco durante la noche de este jueves en la comuna de Renca.

De acuerdo con antecedentes preliminares, el carabinero era un cabo segundo de la dotación de la Subcomisaría de Conchalí Norte que habría sufrido un intento de robo de su vehículo.

Arrau lamentó el fallecimiento del funcionario y envió sus condolencias a la familia y a la institución. Asimismo, confirmó que la víctima recibió un impacto balístico “cuando estaba en calidad de franco”, pero evitó dar más detalles del caso.

Enfatizó que “es una investigación que está iniciando, es un sitio de suceso que está recién siendo periciado y, por tanto, no hay que adelantar ninguna hipótesis de desarrollo de esto”.

“Su vehículo está ahí y está siendo investigado. Se están levantando las cámaras que hay en los alrededores. Hay un orden de investigar. Nosotros no podemos adelantar información. Hay información que está siendo parte de la investigación, pero es lo que se sabe”, agregó.

Arrau releva la Ley Naín 2.0 y el respaldo policial del Gobierno tras crimen de carabinero en Renca

Durante el punto de prensa, el secretario de Estado también abordó la agenda de seguridad del Gobierno tras ser consultado sobre el tema a raíz del caso.

“Es lo que hemos dicho desde el día uno: la misión de este Gobierno es recuperar el rol de la autoridad, el respeto a nuestras fuerzas de orden y seguridad”.

Argumentó que “eso se hace con leyes, por supuesto, como las que estamos viendo. La legítima defensa de franco a nuestros carabineros para que tengan esa ley Nain 2.0 que estamos tramitando, pero también la regla de uso de la fuerza, también el reforzamiento del equipamiento de nuestros carabineros en recambio de armamento y tantas otras cosas”.

También destacó el “aumento de presupuesto que ustedes van a ver para el próximo año de nuestras policías. Es así como se le da apoyo a carabineros de Chile, a la Policía de Investigación y Gendarmería”.

Sin embargo, enfatizó que “no viene al caso en un momento tan delicado como este entrar a discutir este tipo de políticas que estamos impulsando. Yo creo que es la condolencia a la familia, empatizar con las víctimas y, por supuesto, darle espacio al Ministerio Público y a los departamentos especializados que hagan una buena investigación”.

Arrau también se refirió al crimen a través de sus redes sociales, donde reiteró sus condolencias y señaló que el caso está siendo investigado por el Labocar y el OS9 de Carabineros.