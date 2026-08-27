Pikachu llega a Fitbit Air: Google presenta nueva edición especial inspirada en Pokémon Sleep

Este jueves, Google presentó una edición especial de Fitbit Air inspirada en Pokémon Sleep, que combina las funciones de seguimiento del sueño de la pulsera con el sistema de recompensas de la aplicación basada en la popular franquicia.

El dispositivo permite registrar la duración y las fases del sueño durante la noche y también durante una siesta. Esa información puede sincronizarse con Pokémon Sleep para incorporarla a la dinámica del juego.

La edición especial cuenta con una correa en tonos azules y una etiqueta con una ilustración de Pikachu durmiendo. Al igual que el Fitbit Air original, está diseñada para utilizarse durante el sueño y dispone de un sistema de ajuste de la correa.

“Al igual que el Fitbit Air original, esta nueva edición especial Pokémon Sleep está diseñada para ser ligera y prácticamente imperceptible en tu muñeca, incluso para usarla las 24 horas del día”, señalaron desde la compañía en su blog.

Introducing the Google Fitbit Air Special Edition Pokémon Sleep — a new special edition that combines @GoogleHealth and Fitbit Air’s advanced sleep tracking insights with the Pokémon Sleep app, so you can turn your real-world rest into in-game progress. pic.twitter.com/FxXzAxvUwo — Google (@Google) August 27, 2026

Del seguimiento del sueño a Pokémon Sleep

Al vincular Fitbit Air con Pokémon Sleep, los datos registrados durante el descanso se utilizan para determinar la puntuación de sueño dentro de la aplicación. A partir de esta información, el juego calcula el llamado “ Poder Soñoliento ”, que determina qué Pokémon aparecen alrededor de Snorlax.

”, que determina qué Pokémon aparecen alrededor de Snorlax. Los jugadores pueden encontrar distintos estilos de sueño y registrar los ejemplares descubiertos en la Pokédex de Estilos de Sueño . A mayor Poder Soñoliento, la aplicación puede mostrar una mayor variedad de Pokémon y estilos de sueño.

. A mayor Poder Soñoliento, la aplicación puede mostrar una mayor variedad de Pokémon y estilos de sueño. La sincronización se realiza mediante Health Connect en dispositivos Android o Apple Health en iPhone. Google señala que la experiencia también funciona con dispositivos portátiles Pixel y Fitbit compatibles.