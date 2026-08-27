Samsung presenta el Galaxy S26 FE: ¿Cuáles son sus principales características?

Samsung presentó este jueves el Galaxy S26 FE, su nuevo integrante de su línea de teléfonos Galaxy S26.

Este dispositivo es el primero de esta familia en incorporar de fábrica One UI 9, la nueva versión de la capa de personalización de la compañía.

El equipo incorpora una cámara trasera triple, zoom óptico de 3x y una cámara frontal de 12 MP. También suma nuevas herramientas de inteligencia artificial (IA) para fotografía y edición de imágenes, además de funciones integradas en el sistema operativo.

El Galaxy S26 FE cuenta con una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. En cuanto a autonomía, integra una batería de 4.900 mAh y es compatible con carga de 45 W.

Entre sus funciones de software se encuentran herramientas como Photo Assist, Gemini Omni, Now Brief y Now Nudge, junto con nuevas capacidades de búsqueda mediante Google.

Cámara y funciones de inteligencia artificial

El Galaxy S26 FE incorpora una cámara trasera triple y permite realizar fotografías con zoom óptico de 3x .

. La cámara frontal es de 12 MP y cuenta con funciones destinadas a ampliar el encuadre para fotografías grupales.

y cuenta con funciones destinadas a ampliar el encuadre para fotografías grupales. Para grabación de video, el teléfono incluye Super Steady con Horizontal Lock , función que busca mantener estable y nivelada la imagen durante grabaciones en movimiento. También incorpora Nightography para fotografías en condiciones de poca luz.

, función que busca mantener estable y nivelada la imagen durante grabaciones en movimiento. También incorpora para fotografías en condiciones de poca luz. Entre las herramientas de IA se encuentra Photo Assist , que permite realizar modificaciones en fotografías mediante instrucciones escritas en lenguaje natural.

, que permite realizar modificaciones en fotografías mediante instrucciones escritas en lenguaje natural. El equipo también incorpora Gemini Omni, una función que permite generar clips de video a partir de fotografías y videos almacenados en la galería. A esto se suma una actualización de “Marcar para buscar con Google”, que permite identificar varios elementos dentro de una misma imagen.

Batería, pantalla y soporte de software