Capellán de Gendarmería y debate por edad de imputabilidad: “Es castigar doblemente a los menores que son víctimas de quienes los reclutan”

El capellán de Gendarmería, Luis Valenzuela, abordó el panorama actual del sistema penitenciario del país y aseguró que los reos viven en condiciones “inhumanas”.

En CNN Prime, Valenzuela calificó de “inhumanas” las condiciones en las que viven los presos en los recintos penitenciarios y señaló que una de sus principales preocupaciones es el hacinamiento.

“Son inhumanas (las condiciones) en el sentido de que las cárceles no dan para que vivan esa cantidad de personas. Por ejemplo, cuando tú dices 100 personas en un espacio, eso significaría que tienen que ser 100 personas, 100 camas, aunque sea la litera, y también 100 bultos, porque cada uno tiene sus cosas. Entonces, yo creo que hoy día es urgente el tema de cómo resolver el hacinamiento“, explicó.

En esa línea, indicó que el sistema de funcionamiento al interior de las cárceles, en las que en algunas existiría control de bandas, “le funciona a la gendarmería, porque de lo contrario no tendría cómo ordenar una población de 7.000 personas (…) Hay espacios que están prácticamente controlados por los mismos internos”.

Reconoció que los mismos presos le confesaron que las bandas cobran “por los espacios, por las cosas que se venden dentro, es decir, hay un manejo de dinero grande”. Al ser consultado sobre si la institución conocía esto, lo afirmó: “Sin duda. Para Gendarmería le es complejo esto porque no tiene la solución (…) Esto se debe también a este abandono del Estado por largas décadas“.

“En Chile se encarcela la pobreza y se está abusando de la cárcel”

El capellán se refirió a la posibilidad de rehabilitación de los reos y aseguró que esta es posible, pero “requiere la misma energía con la que se quiere invertir en seguridad y con la que se quiere controlar y sancionar”.

Ante la idea de bajar la edad de imputabilidad penal, criticó que esto “es castigar doblemente a los menores (…) esos menores hoy día son víctimas de quienes los reclutan, le ofrecen un espacio, pertenencia y terminan haciendo eso. Entonces yo creo (…) que es a otros que tenemos que perseguir y encerrar”.

#CNNPrime | Luis Valenzuela, capellán de Gendarmería, por bajar la edad de imputabilidad: “Es castigar doblemente a los menores. Ellos son víctimas de quienes lo reclutan. Es a otros a los que tenemos que perseguir”@tv_monica

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“Yo creo que ya el Estado los abandonó, a lo mejor sin viviendas, sin educación, sin salud, con bastante precariedad, y son reclutados por el crimen organizado, y nosotros a ellos les queremos atribuir toda la responsabilidad y a ellos queremos encerrarlos”, agregó.

En ese sentido, concordó con que “en Chile se encarcela la pobreza” y sostuvo que “hoy día estamos abusando de la cárcel. Yo sé que a lo mejor muchos no estarán de acuerdo con esto, pero hay delitos que perfectamente podrían ser arrestos domiciliarios”.

“La dureza puede llevar a que estos menores y las personas que les queremos cerrar toda posibilidad, todo beneficio y les queremos impedir ciertos derechos, terminen siendo peor”, argumentó.

Reforma de seguridad

Respecto a la reforma de seguridad del presidente José Antonio Kast, en la medida que estipula la restricción de acceder a beneficios para los condenados por delitos graves, recalcó que esta debe “revisarse”.

“Quiero tomar con este tema del Papa León XIV. Si nosotros retiramos la dignidad como la base de nuestras políticas públicas, de todo lo que queremos hacer como país, si desplazamos la dignidad, el valor de la dignidad de la persona, puede pasar cualquier cosa”, aseveró.

“¿En qué sentido? En qué podemos suprimir derechos. Puede haber trabajo precario, puede haber exposición pública a las personas privadas de libertad. Pueden suceder muchas cosas cuando yo le retiro la dignidad a una persona”, señaló.

“Entonces yo creo que es algo que se tiene que revisar porque sería casi una doble condena. (….) Si el fin de la pena es que la persona pueda hacer un camino de reinserción”, enfatizó.

Denuncia cobros por permutas de traslado al interior de Gendarmería

También denunció que existe corrupción en la institución. De acuerdo con Valenzuela, los funcionarios estarían pagando por las permutas, que son facilidades que permiten el traslado de un gendarme de un lugar a otro.

“Es decir, yo estoy en Santiago, me quiero ir para el sur y hay otro que está en el sur y se quiere venir para Santiago. Y ahí se firma de acuerdo mutuamente; después lo firma su respectivo jefe directo, va a la dirección nacional y se sanciona”, explicó.

Relató que conversó con un funcionario joven, al igual que escuchó otros casos de gendarmes, indicando que “para poder estar en su casa había pedido un crédito de consumo para poder pagar una permuta. Se está pagando por estas permutas (…) Cuando no se debiera pagar”.

Detalló que por estas permutas los funcionarios llegan a pagar hasta “cinco millones, hasta un poco más”. Afirmó que los hechos de corrupción denunciados ocurren a causa del abandono en el que está la institución: “Por eso en cárceles hay funcionarios que sienten que las cárceles son de ellos”.

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