Presidente Kast gestiona reunión bilateral con Javier Milei en el marco del Foro de Madrid

El presidente José Antonio Kast gestiona una reunión bilateral con su par argentino, Javier Milei, en el marco de la visita que el mandatario trasandino realizaría a Chile para participar en la quinta edición del Foro Madrid, programada para el 3 y 4 de septiembre en Santiago.

Según ADN, Milei habría confirmado de manera informal su visita al país para participar en el encuentro internacional, impulsado por la Fundación Disenso, ligada al partido de extrema derecha español Vox, que reunirá a distintos referentes de la derecha conservadora o derecha radical.

La realización del foro en Santiago ha generado cuestionamientos dentro del oficialismo. Renovación Nacional y Evópoli han marcado distancia de la instancia y advertido al Ejecutivo sobre los riesgos de participar en una actividad que podría asociar al Gobierno con un perfil extremo.

Desde La Moneda, en tanto, han defendido la asistencia del mandatario al encuentro.

Incomodidad en Chile Vamos y desmarques de RN y Evópoli

La participación del mandatario en la cumbre ha generado incomodidad en sectores de Chile Vamos, RN y Evópoli, quienes se restaron de asistir al evento y advirtieron el riesgo de encapsular la agenda del Ejecutivo en un perfil marcadamente ideológico frente a la opinión pública.

RN tomó distancia del foro a pesar de la asistencia confirmada del diputado Francisco Orrego, perteneciente al partido.

En ese contexto, la Unión Democrática Independiente (UDI) cuestionó las críticas de Evópoli y RN y llamaron a “cuidar la unidad del oficialismo” y a “no caer en el juego de la izquierda”.

Por su parte, el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, aseguró que “si estuviera en posición de aconsejar al Presidente, le diría que mande una carta de saludos (al foro)”.

Asimismo, continúo afirmando que “sus asesores cometerían un error si es que lo exponen imprudentemente a ser identificado con una esquina política, con un grupo más de nicho, más extremo, que lo aleja además de su base de apoyo electoral más amplia”, finalizó, según consigna La Tercera.

Pese a los reparos surgidos desde algunas filas del oficialismo, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf (REP), respaldó la decisión del mandatario argumentando que “el debate político es legítimo. Pueden haber diferentes posiciones. El presidente Kast es uno de los fundadores del Foro Madrid; ha participado en muchas ocasiones, por lo que tiene todo el derecho de poder seguir haciéndolo“.