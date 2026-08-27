Revelan el diagnóstico de la lesión de Maximiliano Romero en Colo Colo

Colo-Colo derrotó 3-0 a Unión Española y cerró la fase de grupos de la Copa Chile 2026 como líder del Grupo E. El partido estuvo marcado por el debut del jugador caboverdiano Vozinha.
Sin embargo, en el transcurso del enfrentamiento, Maximiliano Romero terminó lesionado del encuentro luego de sufrir un fuerte dolor en la rodilla derecha, lo que encendió las alarmas en sus compañeros de equipo.
El delantero debió ser retirado en el minuto 75 producto del dolor. Incluso, no permaneció en las bancas de suplentes y fue trasladado a los camarines.
En un principio se desconocía la magnitud de la lesión, pero ya durante esta jornada se dio a conocer el expediente médico.
Según dio a conocer ADN, Romero sufrió una torsión en la rodilla derecha que le provocó una inflamación, por lo que se descartó una lesión más grave.
El delantero quedó descartado para el próximo partido contra Audax Italiano, programado para el domingo 30 de agosto a las 17:30 en el Estadio Monumental.
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