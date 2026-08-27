Desmantelan criadero ilegal en Santiago: Rescatan a 15 perros que vivían hacinados y una mujer fue detenida por maltrato animal

La Policía de Investigaciones (PDI) desmanteló este jueves un criadero clandestino y rescató a 15 perros de raza en la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana.

El operativo se realizó en conjunto con la Municipalidad de Santiago, la cual detalló que se rescató a “12 perros de raza Yorkshire Terrier, 2 Pug y 1 Boxer”.

De acuerdo con el municipio y la PDI, los perros se encontraban en pésimas condiciones: hacinados en una jaula de un metro por un metro, durmiendo sobre sus heces, deshidratados y con problemas de piel y dientes.

Se estima que el criadero clandestino operaba desde 2009, fecha en la que contaba con una autorización inicial. No obstante, continuó funcionando sin los permisos correspondientes, según la información recopilada por las autoridades.

Asimismo, se informó que el operativo concluyó con una mujer detenida por maltrato animal flagrante. Por su parte, la detenida aseguró que los perros son su “familia así que no crean que estaban mal. (…) Si pudiera tenerlos en mejores condiciones, los tendría. Hace tres años que no vendo un perro“.

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Al respecto, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, comentó que “da mucha pena ver las condiciones en que estaban; era impactante el level de encierro y el hedor dentro de esa verdadera fábrica de cachorros. A pesar de contar con una patente comercial antigua, no cumplían ninguna norma sanitaria ni de salubridad, como tampoco la Ley Cholito”.

Desde el municipio informaron a través de sus redes sociales que los perros rescatados pronto podrán ser adoptados.