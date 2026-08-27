Amplían hasta el viernes la detención del presunto autor del atropello fatal de Paz Ramírez: Fiscalía espera informe de la SIAT

El 8° Juzgado de Garantía de Santiago acogió este jueves la petición del Ministerio Público para extender el plazo de detención de Ignacio Palma Weinfeld, acusado de ser el autor del fatal atropello de Paz Ramírez en la comuna de Providencia.

El sujeto, de nacionalidad chilena y 39 años, fue detenido durante la tarde del miércoles pasado y se fijó su audiencia de formalización para el viernes 28 de agosto, tras la ampliación del plazo de su detención.

De acuerdo con Carabineros de Chile, Palma contaba con un antecedente por conducción en estado de ebriedad y, durante su detención, reveló a las autoridades que pensó que había atropellado a una mascota.

La fiscal jefa Rossana Folli explicó que la Fiscalía solicitó la ampliación de la detención del sospechoso debido a que esperan un informe de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros.

Dicho informe entrega un antecedente que, según indicó, es “fundamental a efecto de determinar los delitos que serán imputados a la persona responsable de este hecho”.

Asimismo, afirmó que el “Ministerio Público pudo determinar la participación del imputado en los hechos”.

Cabe recordar que la SIAT está realizando peritajes en el automóvil del imputado, el cual, según se detalló, presentaba “un daño en la parte frontal, lo cual en primera instancia es atribuible a la participación en un accidente de tránsito”.

“Queremos que su muerte no sea en vano”

A la audiencia de control de detención del acusado asistieron las hermanas de la cineasta, Ángela y María José Prieto Larraín, quienes dieron declaraciones sobre el caso por primera vez.

“Estamos acá por respeto a nuestra hermana Paz Ramírez. Queremos que su muerte no sea en vano“, sostuvo Ángela Prieto.

“Vamos a hacer todo lo posible para que ojalá ninguna otra familia tenga que pasar por este dolor. Y la verdad es que no vamos a hacer mayores declaraciones porque confiamos en la justicia”, agregó su hermana María José Prieto.