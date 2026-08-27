Ministro Arrau acompañará al presidente Kast en el Foro Madrid: Abordará seguridad y crimen organizado

Este jueves se confirmó que el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se sumará al presidente José Antonio Kast y participará en el Encuentro Regional del Foro Madrid, en medio de la división que causó la cumbre en el oficialismo.

El encuentro se realizará los próximos 3 y 4 de septiembre en el Centro de Eventos CasaPiedra, en el sector de San Carlos de Apoquindo. La cita contempla la visita de autoridades como el presidente de Argentina, Javier Milei, y el diputado de Vox, Santiago Abascal.

Durante esta semana se confirmó la participación del líder del Partido Republicano en la instancia, lo que ha generado críticas y cuestionamientos desde el oficialismo.

Incluso desde Evópoli, el diputado Jorge Guzmán solicitó al Ejecutivo no asistir a la cita para “no abrir un espacio de controversia que condicione la posición de Chile”.

No obstante, desde el Gobierno defendieron la intervención de Kast en el foro internacional. La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, sostuvo que “el presidente es uno de los fundadores del Foro Madrid, ha participado en muchas ocasiones, por lo que también tiene todo el derecho de poder seguir haciéndolo“.

Al encuentro también asistirán parlamentarios de Chile Vamos, como el diputado Francisco Orrego, de Renovación Nacional, y el diputado Ricardo Neumann, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), además de los diputados del Partido Republicano Benjamín Moreno y Cristián Araya.

Arrau también participará en el Foro Madrid

De acuerdo con La Tercera, fuentes del Gobierno confirmaron la participación de Arrau en el Foro Madrid.

Según se detalló, el secretario de Estado integrará un panel donde expondrá sobre crimen organizado, seguridad regional y el balance de la gestión gubernamental en esta área.

Esto ocurre en el contexto de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que presentó la administración en cadena nacional y la reforma constitucional que ingresó al Congreso Nacional, la que ha sido eje de distintas críticas, tanto del oficialismo como de la oposición.