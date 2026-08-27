“Entre Barrios” regresa para celebrar el Día Nacional del Vino 2026 conectando Barrio Italia y Plaza Ñuñoa

Septiembre es un mes que trae buenas noticias: regresa el horario de verano y también llegan las Fiestas Patrias.

En ese contexto, un panorama ideal para comenzar a ponerse a tono con el ambiente dieciochero es celebrar el Día Nacional del Vino en la comuna de Ñuñoa.

Este 4, 5 y 6 de septiembre, Barrio Italia Ñuñoa y Barrio Plaza Ñuñoa realizarán una nueva edición de “Entre Barrios – Día Nacional del Vino”, una experiencia enogastronómica que busca acercar la cultura vitivinícola a vecinos y visitantes.

El encuentro tiene como objetivo promover la identidad, el comercio y la gastronomía de dos de los principales barrios comerciales de la comuna, combinando el vino chileno con la amplia oferta gastronómica y comercial de ambos sectores.

La iniciativa es organizada por la Cámara de Comercio, Turismo y Emprendedores de Ñuñoa, junto con las asociaciones gremiales de Barrio Italia Ñuñoa y Barrio Plaza Ñuñoa, con el propósito de generar una experiencia que ponga en valor el vino nacional y a sus productores.

En esta edición participarán viñateros provenientes de distintos territorios. En Barrio Plaza Ñuñoa estarán presentes productores de la Región de Ñuble, territorio reconocido por su tradición vitivinícola, mientras que Barrio Italia Ñuñoa recibirá a viñateros de la Región Metropolitana y sus alrededores.

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De esta manera, los asistentes podrán descubrir distintas viñas y cepas, conocer directamente a sus productores y disfrutar de una experiencia que se complementará con la oferta enogastronómica, cultural y comercial que caracteriza a ambos sectores.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, destacó el aporte que este tipo de iniciativas genera para la actividad económica y la vida de los barrios comerciales.

“Ñuñoa tiene barrios con identidad, buena gastronomía y un comercio local que le da vida a la comuna. Entre Barrios aprovecha justamente eso: conecta Plaza Ñuñoa y Barrio Italia, trae productores de distintas regiones y genera una invitación concreta a salir, recorrer y disfrutar la ciudad. Queremos que nuestros barrios sean espacios vivos, donde ocurran cosas y donde actividades como esta también ayuden a mover la economía local y a fortalecer a nuestros emprendedores y comerciantes”, señaló.

Por su parte, el gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, valoró que la región tenga protagonismo en esta nueva edición de Entre Barrios.

“Que los viñateros de Ñuble estén presentes en este evento en Plaza Ñuñoa es una oportunidad muy valiosa para nuestra región. Ñuble tiene una tradición vitivinícola reconocida, y actividades como esta nos permiten traer la historia y el trabajo del Valle del Itata al corazón de Ñuñoa, acercando nuestros vinos a nuevos públicos y abriendo nuevos mercados para nuestros productores. Seguiremos trabajando para impulsar a viñateros y pequeños productores de la región, así como lo hemos venido haciendo con los distintos instrumentos de fomento productivo y promoción turística que impulsamos desde el Gobierno Regional”, afirmó.

Las coordenadas del evento

La preventa tendrá un valor de $9.000 a través de OpenTicket e incluirá la copa oficial del evento más cuatro tickets de degustación, que podrán utilizarse indistintamente en Barrio Italia Ñuñoa o Barrio Plaza Ñuñoa.

Así, cada asistente podrá crear su propio recorrido, conocer las propuestas de los viñateros presentes en cada sector y complementar las degustaciones con la oferta de restaurantes, bares y comercios de ambos barrios.

Además, la actividad contará con buses eléctricos de la Municipalidad de Ñuñoa, que realizarán traslados gratuitos entre Barrio Italia Ñuñoa y Barrio Plaza Ñuñoa durante el evento.

De esta manera, quienes participen podrán desplazarse entre ambos barrios y utilizar sus tickets de degustación en cualquiera de los dos circuitos.

La actividad se desarrollará en los siguientes horarios:

Viernes 4 de septiembre: 16:00 a 21:00 horas.

Sábado 5 de septiembre: 12:00 a 21:00 horas.

Domingo 6 de septiembre: 12:00 a 20:30 horas.

Barrios que se conectan en torno al vino

Para Hugo Córdova, presidente de la Cámara de Comercio, Turismo y Emprendedores de Ñuñoa, esta segunda edición representa una oportunidad para continuar generando experiencias colaborativas que fortalezcan los barrios comerciales y acerquen nuevos públicos.

“Entre Barrios busca conectar dos sectores con identidades muy potentes a través de una experiencia enogastronómica común. Queremos que las personas recorran, conozcan a los viñateros y descubran toda la oferta que existe en Barrio Italia y Plaza Ñuñoa. Es una actividad que permite apoyar al comercio local y, al mismo tiempo, poner en valor a productores provenientes de distintos territorios de nuestro país”, sostuvo.

Por su parte, Harry Silva, presidente de la Asociación Gremial Barrio Italia Ñuñoa, destacó la oportunidad que representa el encuentro para mostrar la identidad y diversidad del sector.

“Barrio Italia Ñuñoa tiene una identidad construida en torno a la gastronomía, la cultura, el diseño, los emprendimientos y la vida de barrio. Entre Barrios nos permite sumar a esa identidad la cultura del vino y generar una experiencia donde las personas puedan recorrer nuestras calles, descubrir nuevas propuestas y disfrutar todo lo que el barrio tiene para ofrecer”, señaló.

Desde Barrio Plaza Ñuñoa, su presidente, Marcelo Leyton, relevó especialmente la participación de los productores provenientes de la Región de Ñuble.

“Para Plaza Ñuñoa es muy significativo recibir a los viñateros de Ñuble y acercar a nuestros visitantes parte de la tradición vitivinícola de esa región. Queremos que quienes nos visiten puedan conocer sus vinos y, al mismo tiempo, disfrutar de nuestros restaurantes y comercios, haciendo de Plaza Ñuñoa un verdadero punto de encuentro durante estos tres días”, afirmó.