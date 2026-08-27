Chilena es detenida en Ecuador por presunto vínculo con caso de sicariato

(EFE) – Una ciudadana chilena figura entre las personas detenidas en el marco de investigaciones por el asesinato de una persona en la provincia ecuatoriana de Orellana, situada en la región amazónica del país, informó este jueves el ministro del Interior, John Reimberg.
Además de la extranjera identificada como Camila Andrea G.S., la Policía capturó a los ecuatorianos Milton Jorge L.B. y Alam Joao N.M., presuntamente pertenecientes a la banda criminal Los Lobos, que estarían involucrados en un sicariato en una carpintería en la vía Coca-Loreto, indicó el funcionario.
Los ecuatorianos tienen antecedentes penales y uno de ellos mantiene una orden de captura vigente por hurto, de acuerdo a Reimberg.
Según las indagaciones, el hecho estaría relacionado con una disputa entre Los Lobos y la banda Los Choneros, la más antigua de Ecuador, por la comercialización de droga en el sector.
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