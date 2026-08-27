Mercado Libre triplicará su capacidad logística en Chile hacia 2027: Se crearían más de 2.500 empleos

Mercado Libre anunció que triplicará su capacidad logística en Chile entre 2026 y 2027, al pasar de 140.000 metros cuadrados a 450.000 metros cuadrados de infraestructura de almacenamiento y distribución en la Región Metropolitana y otras regiones del país.

El anuncio se realizó este jueves en el marco de Mercado Libre Experience, el mayor evento de comercio electrónico de Latinoamérica.

La expansión contempla la apertura y ampliación de centros de almacenamiento, distribución y centros de servicio en Santiago y 14 ciudades de regiones, con una red que se extenderá desde Antofagasta hasta Puerto Montt.

Según la compañía, este crecimiento permitirá la generación de más de 2.500 nuevos empleos.

La red logística de Mercado Libre entrega actualmente más de un millón de paquetes por semana en Chile, de los cuales 55% llega a destino en menos de 24 horas y más de 80% en menos de 48 horas.

Un tercer centro de distribución en Santiago para 2027

En la Región Metropolitana, la expansión se suma a los dos centros de distribución que Mercado Libre ya opera o tiene en construcción en la comuna de Colina, cada uno de 100 mil metros cuadrados, el primero inaugurado en 2022 y el segundo actualmente en obra, con entrada en operación proyectada para fines de 2026. Ambos centros se desarrollan en alianza con Megacentro.

Para 2027, la compañía proyecta un tercer centro de distribución y almacenamiento de 50 mil metros cuadrados, ubicado en la zona norte de Santiago, junto a la apertura de cinco nuevos centros de última milla que sumarán 90 mil metros cuadrados adicionales de capacidad logística.

En regiones, la compañía anunció un crecimiento de 174% en su capacidad logística, al pasar de 40 mil a más de 110 mil metros cuadrados.

La nueva infraestructura incluye centros de almacenamiento y una red de centros de servicio regionales que amplían la capacidad de distribución de última milla al interior del país, en ciudades como Antofagasta, Copiapó, La Serena, Coquimbo, Illapel, Viña del Mar, Rancagua, Talca, Concepción, Chillán, Los Ángeles, Temuco, Valdivia y Puerto Montt.

Entregas el mismo día en 16 ciudades del país

Con esta expansión, Mercado Libre podrá realizar entregas el mismo día en ciudades como Antofagasta, Calama, Arica, Iquique, Copiapó, Ovalle, Illapel, Salamanca, Melipilla, Los Andes, San Felipe, Viña del Mar, Quilpué, Talca, Rancagua y Chillán, entre otras localidades del país.

Rafael Lira, director de Marketplace interino de Mercado Libre en Chile, Perú y Ecuador, señaló que la expansión de la red logística refleja la confianza de la compañía en el crecimiento de Chile y en la generación de empleo.

“Seguimos apostando fuerte por el país y sus regiones. Creemos que el ecommerce solo cumple su propósito cuando llega a todas partes. Esta expansión nos permite acercarnos a más vendedores y compradores en regiones que hoy tienen menos acceso a la economía digital, y eso es exactamente lo que buscamos, que cuando uno llega, llegamos todos”, afirmó.