Contraloría detecta que dos médicos becados trabajaron menos de 6 meses en 6 años: Uno de ellos presentó licencias firmadas por su cónyuge

Una auditoría de la Contraloría Regional del Biobío al Servicio de Salud Arauco (SSA) detectó que dos médicos becados “permanecieron con licencia médica más del 90 % del período, viajando al extranjero y desarrollando actividades laborales mientras estaban en reposo”.

De acuerdo con el Informe N° 210/2026, los dos médicos especialistas “recibieron becas financiadas con recursos públicos” en Anestesiología y ambos “permanecieron con licencia médica durante más del 90% del período en que debían trabajar en la red pública de salud para cumplir su obligación de retribución al Estado”.

La Contraloría explicó que los dos profesionales “desempeñaron funciones efectivas por menos de seis meses en total durante los seis años que debían cumplir su Período Asistencial Obligatorio (PAO)”.

En el informe se detalló que “uno de los médicos permaneció con licencia médica durante el 95% de ese período, trabajando solo 108 días de un total de 2.192“. En tanto, el segundo especialista “registró licencias durante el 94% del tiempo, prestando servicios efectivos únicamente 133 días“.

Incluso se reveló que “en uno de los casos, la Contraloría verificó que el 52% de las licencias médicas presentadas durante ese tiempo fueron emitidas por la cónyuge y que, mientras se encontraba con reposo médico, realizó 12 viajes al extranjero y desarrolló actividades profesionales en instituciones públicas y privadas”.

Por ello, la Contraloría remitió los antecedentes recopilados de la auditoría a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y a la Fiscalía Local de Lebu “para los fines que correspondan dentro de sus competencias”.

Se detectaron deficiencias en la cobranza de más de $2.000 millones

En el informe de la auditoría también se advirtió sobre “falencias en la recuperación de recursos asociados a programas de especialización médica”.

Según el organismo fiscalizador, “se constató que el Servicio de Salud Arauco no acreditó el cobro de más de $2.046 millones correspondientes a garantías, aranceles y estipendios que debían ser restituidos por profesionales que incumplieron sus obligaciones o fueron eliminados de programas de formación”.

A esto se suma que se observaron “deficiencias en las gestiones de cobranza y seguimiento judicial de estos recursos, encontrándose algunos casos con escaso avance, archivados o sin acciones de cobro oportunamente acreditadas”.

Ante lo ocurrido, el Servicio de Salud Arauco destituyó a los dos médicos e inició acciones administrativas y judiciales para “determinar los perjuicios ocasionados y recuperar los recursos comprometidos”.