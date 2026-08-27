“Es controversial”: El debate que abrió la participación del presidente Kast en el Foro de Madrid y las diferencias dentro de Chile Vamos

Una creciente controversia política se ha instalado tras la confirmación de la asistencia y exposición del presidente José Antonio Kast en el quinto encuentro regional del Foro Madrid, evento que se desarrollará el próximo jueves en la comuna de Las Condes.

La instancia internacional reunirá a cerca de 40 expositores provenientes de 26 países vinculados a sectores de la ultraderecha o derecha radical. El desarrollo de la cita coincide tanto con el triunfo electoral del mandatario chileno como con la conmemoración del 4 de septiembre, fecha del triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional de 2022.

Respaldo a la participación del mandatario

Frente a los reparos por la presencia de un jefe de Estado en ejercicio en una cumbre ideológica partidaria, desde el Ejecutivo salieron a respaldar su intervención. La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, desestimó las críticas que apuntan a la trayectoria de Kast en la organización.

“El debate político es legítimo; pueden haber diferentes posiciones. El presidente Kast es uno de los fundadores del Foro de Madrid, ha participado en muchas ocasiones, por lo que tiene todo el derecho de poder seguir haciéndolo. Lo importante es que luego podamos escuchar, en caso de que él participe, sus palabras y el mensaje que tiene que darle a los chilenos, que creo que todos coincidiremos con él”, sostuvo la titular de Desarrollo Social.

En esa misma línea, autoridades de La Moneda equipararon la presencia de Kast con las participaciones que en administraciones anteriores sostuvo el expresidente Gabriel Boric en foros internacionales de corte progresista.

Fisuras en Chile Vamos y el oficialismo

Pese al respaldo del Ejecutivo, la cita no cuenta con un apoyo total en el bloque oficialista. Las directivas de Chile Vamos optaron por desmarcarse institucionalmente:

Desde Evópoli emitieron una declaración pública descartando su presencia como partido político.

Ante informaciones de prensa que señalan que Chile Vamos participaría de una reunión a realizarse en Santiago, denominada “Foro de Madrid”, desde Evópoli queremos ser claros: Evópoli no forma parte de dicha instancia ni participará de ese encuentro. pic.twitter.com/KrryHOXNgI — Evolución Política (@evopoli) August 26, 2026

Desde Evópoli, el diputado Jorge Guzmán solicitó que Kast no asistiera a la cita para evitar una controversia internacional. “El Presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado, representa a todos los chilenos y, por lo mismo, es controversial que participe en un foro que es profundamente ideológico e identitario. Le hemos sugerido al presidente de la República no asistir al Foro de Madrid y, con ello, no abrir un espacio de controversia o que condicione la posición de Chile en determinados temas”, dijo.

En Renovación Nacional (RN) y la UDI aclararon que algunos parlamentarios concurrirán al evento, como Francisco Orrego (RN) y Ricardo Neumann (UDI), quienes lo harán a título personal.

En conversación con Radio Infinita, la diputada Ximena Ossandón (RN) sostuvo que no le sorprendió la decisión del Presidente de participar del foro, que “yo estoy segura, y espero que sea así, que el Presidente Kast va a tener mucho cuidado en la forma, en el fondo, en los contenidos, justamente para no enrarecer ni desviar la agenda que él está tratando de implementar en el gobierno”.

Desde el Partido Republicano, su presidente y senador, Arturo Squella, descartó preliminarmente su asistencia, defendiendo la autonomía del partido como complemento de gobierno.

El timonel del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, confirmó que no asistirá al evento. Sin embargo, el secretario general de la colectividad, Juan Antonio Urzúa, confirmó su intervención en el evento.

“Para nosotros, la participación será para demostrar que en Chile existe una luz de defensa de las ideas de la libertad y de las ideas de derecha, y que este partido llegó para quedarse con mucha fuerza; vendrán muchos más diputados y un próximo presidente de Chile como Johannes Kaiser. Vamos a marcar la diferencia y la gente entenderá que estas ideas son superiores a aquellas que otros estaban promoviendo en gobiernos anteriores”, sostuvo.